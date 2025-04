Ein ganzes Jahr lang ließ sich RTL diesmal Zeit, ehe es am Donnerstag wieder eine neue Folge des Undercover-Formats "Team Wallraff" zu sehen gab. Mit den Recherchen bei Kaufland traf man aber offenbar einen Nerv, das Interesse war nämlich so groß wie lange nicht mehr: 2,04 Millionen Zuschauerinnen und Zuschauer sahen sich die Sendung an, das war die höchste Reichweite für das Format seit Herbst 2021. Auch der Marktanteil bei den 14- bis 49-Jährigen lag mit 15,8 Prozent so hoch wie seit dreieinhalb Jahren nicht. Damals hatte sich das "Team Wallraff" mit Amazon beschäftigt.

RTL gelang damit auch ein Überraschungserfolg gegen "Germany's Next Topmodel". Denn Heidi Klum & Co. mussten sich bei ProSieben diesmal mit 15,0 Prozent Marktanteil bei den 14- bis 49-Jährigen zufrieden geben, das waren zwei Prozentpunkte weniger als noch in der vergangenen Woche. Generell war es der zweitschwächste Donnerstags-Wert dieser Staffel, nur als man direkt gegen das Länderspiel im Ersten antrat, hatte es schlechter ausgesehen. Insgesamt waren diesmal 1,35 Millionen Zuschauerinnen und Zuschauer vor dem Fernseher mit dabei, rund 100.000 weniger als in der Woche zuvor.

"Dr. Rick & Dr. Nick" machten aus dem Vorlauf dann wie üblich zu wenig, mehr als 7,0 Prozent Marktanteil bei den 14- bis 49-Jährigen waren nicht zu holen. 0,34 Millionen Zuschauerinnen und Zuschauer schauten insgesamt zu. Bei RTL setzte man am späten Abend auf "Raabs Pokernacht", die sich unendlich lange bis kurz vor 2 Uhr nachts hinzog. Der Marktanteil fiel etwas besser aus als bei der Premiere, blieb mit 9,6 Prozent bei den 14- bis 49-Jährigen aber trotzdem einstellig. Rund 460.000 sahen hier im Schnitt zu.

In Sat.1 ging unterdessen die aktuelle Staffel von "Das 1% Quiz" zu Ende, kommende Woche übernimmt dann "The Floor". Zweistellige Marktanteile in der klassischen Zielgruppe, wie man sie zwischenzeitlich mehrfach gesehen hatte, erzielte die Pilawa-Show zuletzt nicht mehr - dass man zwischendurch Wiederholungen einstreute, dürfte da auch nicht hilfreich gewesen sein. Mit 8,5 Prozent Marktanteil bei den 14- bis 49-Jährigen lief es aber auch zum Abschied nochmal ordentliche, 1,51 Millionen Zuschauerinnen und Zuschauer waren insgesamt dabei.

Marktanteils-Trend: Das 1% Quiz - Wie clever ist Deutschland? Um dieses Diagram sehen zu können, aktivieren Sie bitte Javascript in den Einstellungen Ihres Browsers. Quelle: DWDL.de-Recherche

dwdl.de/zahlenzentrale ab 3 Jahren

14-49 Jahre

Zum vorerst letzten Mal lief im Anschluss dann "Darf ich das? Das Quiz für Rechthaber". Dass die zum Abschied erreichten 5,6 Prozent Marktanteil bei den 14- bis 49-Jährigen schon den Staffelbestwert darstellten, zeigt vor allem, dass das Format aus dem Vorlauf stets zu wenig gemacht hat. 0,71 Millionen Zuschauerinnen und Zuschauer sahen die letzte Folge insgesamt - immerhin die höchste Reichweite seit der Auftaktsendung Mitte Februar.

Quelle für alle Daten in diesem Artikel, sofern nicht anders vermerkt: AGF SCOPE 1.9; Marktstandard: Bewegtbild; vorläufig gewichtete Daten; Tages-MA: Auswertungstyp TV-Zeitintervall; nutzungsbezogen; Sendungsdaten: Auswertungstyp TV; produktbezogen;