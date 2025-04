am 04.04.2025 - 09:18 Uhr

Anfang des Jahres hatte Kabel Eins seine Musik-Marke "Formel Eins" wiederbelebt und damit solide Quoten erzielt. Die neue Folge zu den "ultimativen Partyhits" ließ nun hingegen keine Partystimmung aufkommen: Der Marktanteil in der klassischen Zielgruppe lag bei nur 2,5 Prozent, die Wiederholung der Januar-Ausgabe kam am späteren Abend dann auch nicht über 2,9 Prozent bei den 14- bis 49-Jährigen hinaus, ehe die Wiederverwertung der Sat.1-Show "Hast du Töne?" den Marktanteil nach Mitternacht noch auf 0,6 Prozent absacken ließ. Insgesamt erreichte "Formel Eins" in der Primetime 0,56 Millionen Zuschauerinnen und Zuschauer.

Auch bei RTLzwei ließ sich der Donnerstagabend zunächst sehr mau an. "Trödeltrupp on Tour - Schatzjagd durch Europa" brach im Vergleich zur Vorwoche deutlich ein: 380.000 Zuschauerinnen und Zuschauer waren diesmal insgesamt dabei, das waren 170.000 weniger als sieben Tage zuvor. Der Marktanteil bei den 14- bis 49-Jährigen lag mit 2,5 Prozent auf dem gleichen enttäuschenden Niveau wie "Formel Eins" bei Kabel Eins.

Doch dann erlebte RTLzwei einen überraschenden Aufschwung: Eine reguläre und ebenfalls neue Folge von "Der Trödeltrupp - Das Geld liegt im Keller" steigerte sich ab 22:21 Uhr plötzlich auf starke 5,8 Prozent Marktanteil bei den 14- bis 49-Jährigen. Die Gesamt-Reichweite schoss auf 0,61 Millionen nach oben. Als um 23:21 Uhr dann noch eine "Trödeltrupp"-Folge lief, sank der Marktanteil dann in der Zielgruppe wieder auf 4,0 Prozent ab.

Über einen richtig starken Abend kann man sich unterdessen bei DMAX freuen. "112: Feuerwehr im Einsatz" lief zwischen 17:16 Uhr und 22:15 Uhr gleich fünf Stunden lang. Anfangs sah es am Vorabend noch schlecht aus, der Marktanteil in der Zielgruppe lag zunächst bei weniger als 1 Prozent. Doch ab 20:15 Uhr erreichte "112" bereits gute 2,3 Prozent Marktanteil bei den 14- bis 49-Jährigen, ehe es ab 21:15 Uhr auf 3,9 Prozent nach oben ging. 320.000 Zuschauerinnen und Zuschauer waren zu diesem Zeitpunkt dabei. "Notaufnahme: Samstagnacht" ließ den Marktanteil dann noch weiter steigen: Um 22:15 Uhr wurden hervorragende 5,9 Prozent Marktanteil erzielt, eine weitere Folge ab 23:16 Uhr kam auf 5,0 Prozent. DMAX erzielte damit letztlich mit 2,5 Prozent bei den 14- bis 49-Jährigen sogar einen höheren Tagesmarktanteil als Kabel Eins, das sich mit 2,3 Prozent zufrieden geben musste. RTLzwei kam auf 3,2 Prozent.

