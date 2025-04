am 05.04.2025 - 08:42 Uhr

Mit 4:0 hat die deutsche Fußball-Nationalmannschaft der Frauen am Freitagabend im Rahmen der Nations League gegen Schottland gewonnen. Das vom ZDF übertragene Match erreichte 2,89 Millionen Zuschauerinnen und Zuschauer - das entsprach 12,7 Prozent Marktanteil. Beim jungen Publikum waren 9,3 Prozent drin, damit lag das ZDF noch knapp vor ProSieben, das mit dem Film "Guardians of the Galaxy Vol. 2" auf 9,2 Prozent kam.

Mit dem Ersten und RTL erreichten aber gleich zwei Sender ein noch größeres Publikum als die Mainzer. Bei der öffentlich-rechtlichen Konkurrenz unterhielt die Komödie "Einspruch, Schatz! - Schwesterherz" 3,87 Millionen Zuschauerinnen und Zuschauer, was am Freitag in der Primetime die höchste Reichweite war. 16,5 Prozent Marktanteil waren die Folge. Und auch "Let’s Dance" bei RTL übersprang die 3-Millionen-Marke, wenngleich die 3,16 Millionen gemessenen Zuschauerinnen und Zuschauer ein Staffeltief sind.

Während insgesamt kein Sender am Ersten vorbeikam, sicherte sich RTL in der Primetime beim jungen Publikum einen Top-Platz im Quoten-Ranking: 700.000 Zuschauerinnen und Zuschauer zwischen 14 und 49 Jahren sorgten für 17,8 Prozent Marktanteil. Das nach Mitternacht gezeigte "Exclusiv Spezial" verzeichnete sogar 18,8 Prozent.

Doch auch das ZDF konnte sich am späten Abend noch deutlich steigern. So schraubte die "heute-show" die Reichweite ab 22:35 Uhr auf 3,69 Millionen nach oben, dementsprechend stieg auch der Marktanteil auf 20,1 Prozent an. Das "ZDF Magazin Royale" erreichte später 1,73 Millionen sowie 11,8 Prozent. Bei den 14- bis 49-Jährigen waren die beiden Sendungen mit 23,4 und 17,6 Prozent erneut ein großer Erfolg. Oliver Welke unterhielt sogar 990.000 junge Menschen und sicherte sich damit den Tagessieg.

Gut lief es derweil für Sat.1: "The Voice Kids" kam beim Sender auf insgesamt 1,08 Millionen Zuschauerinnen und Zuschauer, wobei 340.000 davon aus der klassischen Zielgruppe kamen. Damit holte die Castingshow gute 8,1 Prozent Marktanteil. Bei Vox lag die Auswanderer-Doku "Goodbye Deutschland" einen Prozentpunkt darunter.

Quelle für alle Daten in diesem Artikel, sofern nicht anders vermerkt: AGF SCOPE 1.9; Marktstandard: Bewegtbild; vorläufig gewichtete Daten; Tages-MA: Auswertungstyp TV-Zeitintervall; nutzungsbezogen; Sendungsdaten: Auswertungstyp TV; produktbezogen;