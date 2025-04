RTL hat am Samstagabend den Start in die 17. Staffel von "Das Supertalent" verpatzt. In Konkurrenz zur Jubiläumsshow "75 Jahre ARD" zog die Castingshow mit weitem Abstand den Kürzeren und erreichte im Schnitt gerade einmal 1,43 Millionen Zuschauerinnen und Zuschauer. Während der Gesamt-Marktanteil damit bei 6,4 Prozent lag, lief es in der Zielgruppe kaum besser. Dort kam der Staffel-Auftakt nicht über 330.000 Personen zwischen 14 und 49 Jahren sowie 7,8 Prozent Marktanteil hinaus.

Damit bewegte sich "Das Supertalent" wieder auf jener Flughöhe, auf der das Format schon einmal vor mehr als drei Jahren angekommen war, als RTL zwischenzeitlich auf Dieter Bohlen in der Jury verzichtet hatte. Im vergangenen Jahr, als Bohlen wieder zurückkehrte, hatte die Show hingegen noch deutlich besser funktioniert - damals lag der durchschnittliche Marktanteil bei fast 13 Prozent und insgesamt schalteten in jeder Folge mehr als zwei Millionen Menschen ein.

Nun bleibt in Köln abzuwarten, ob es ohne die überstarke Show-Konkurrenz im Ersten in den kommenden Wochen gelingen wird, das Ruder doch noch einmal herumreißen. Zur Wahrheit gehört allerdings auch, dass "Das Supertalent" am Samstag nicht nur hinter der ARD lag, sondern auch hinter ProSieben, wenngleich "Ein sehr gutes Quiz (mit hoher Gewinnsumme)" erneut Federn lassen musste. Mit 11,9 Prozent Marktanteil lief es für die Liveshow mit Joko und Klaas aber nur geringfügig schwächer als in der Vorwoche. Die Gesamt-Reichweite blieb mit 700.000 Zuschauerinnen und Zuschauern allerdings überschaubar.

Ebenfalls noch vor RTL positionierte sich um 20:15 Uhr übrigens auch Sat.1, wo "Harry Potter und der Stein der Weisen" ein weiteres Mal zu sehen war. Mit 8,3 Prozent Marktanteil in der Zielgruppe sowie insgesamt 950.000 Zuschauerinnen und Zuschauern fielen die Quoten dennoch ordentlich aus. Ganz im Gegensatz zum Nachmittagsprogramm, wo "Lenßen hilft" zeitweise gerade mal 0,8 Prozent Marktanteil erziele.

