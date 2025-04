am 06.04.2025 - 09:06 Uhr

Die Quoten-Jagd des Disney Channels geht weiter. Nachdem der Sender in den vergangenen Tagen und Wochen mehrfach die Quoten-Hitlisten aufmischte, sorgte nun auch "Chaos im Netz" für einen tollen Erfolg am Samstagabend. Mit durchschnittlich 250.000 Zuschauerinnen und Zuschauern zwischen 14 und 49 Jahren erreichte der Animationsfilm um 20:15 Uhr einen hervorragenden Marktanteil von 5,7 Prozent, womit der Disney Channel in dieser Altersgruppe auf Augenhöhe mit dem ZDF lag.

Mehr noch: Viele andere, eigentlich größere Sender konnte "Chaos im Netz" sogar hinter sich lassen. So erreichte Vox um 20:15 Uhr mit "Das Mercury Puzzle" nur 4,2 Prozent Marktanteil, während "Ein riskanter Plan" bei RTLzwei immerhin 4,8 Prozent erzielte. Kabel Eins geriet mit "Navy CIS: Hawaii" zu Beginn des Abends sogar vollkommen unter die Räder und fuhr um 20:15 Uhr völlig desolate 0,9 Prozent Marktanteil ein. Erst nach Mitternacht zog die Quoten des Wiederholungsmarathons spürbar an.

Insgesamt erreichte "Chaos im Netz" im Schnitt übrigens 480.000 Zuschauerinnen und Zuschauer. Aber auch abseits des Films lief es richtig gut: So erreichte die Wiederholung von "Ralph reicht's" im Vorfeld ebenso einen Marktanteil von 3,0 Prozent wie die die um 22:20 Uhr gezeigte Komödie "Daddy ohne Plan". Weil es noch dazu auch in der Daytime über weite Strecken hinweg richtig gut lief, lag der Tagesmarktanteil des Disney Channels am Samstag bei starken 3,4 Prozent. Zum Vergleich: Super RTL musste sich mit 2,1 Prozent begnügen. Dort lief es um 20:15 Uhr für "Asterix im Land der Götter" mit 4,0 Prozent Marktanteil aber ebenfalls richtig stark.

Deutlich dahinter, aber ebenfalls erfolgreich: ZDFneo mit der US-Komödie "Meine Frau, ihre Schwiegereltern und ich", die auf gute 2,3 Prozent kam. Sport1 wiederum erreichte fuhr mit dem Zweitliga-Spiel zwischen Köln und Hertha sogar 2,5 Prozent in der Zielgruppe ein, hier waren insgesamt trotz paralleler Übertragung bei Sky eine halbe Million Fans dabei. Auch der Pay-TV-Sender überzeugte am Samstag - vor allem dank der Bundesliga-Konferenz, die am Nachmittag für fast 18 Prozent Marktanteil bei den 14- bis 49-Jährigen sorgte.

Quelle für alle Daten in diesem Artikel, sofern nicht anders vermerkt: AGF SCOPE 1.9; Marktstandard: Bewegtbild; vorläufig gewichtete Daten; Tages-MA: Auswertungstyp TV-Zeitintervall; nutzungsbezogen; Sendungsdaten: Auswertungstyp TV; produktbezogen;