Schöner Quoten-Erfolg für ProSieben am Sonntagabend: Während der neue Münster-"Tatort" im Ersten bei Jung und Alt dominierte, zeigte sich "Wer stiehlt mir die Show?" vollkommen unbeeindruckt. Mit 1,31 Millionen Zuschauerinnen und Zuschauern sowie einem Marktanteil von 17,2 Prozent in der Zielgruppe bewegte sich die Quizshow nahezu exakt auf der Flughöhe der Vorwoche.

Anders als Mitte März, als Teddy Teclebrhan die Moderation für einen Abend übernahm, sorgte Rea Garvey diesmal allerdings nicht für einen zusätzlichen Aufschwung - dafür war die Konkurrenz durch den Krimi dann vermutlich doch zu stark. Immerhin: Bei den 14- bis 49-Jährigen ging ProSieben zur besten Sendezeit als der mit Abstand größte ARD-Verfolger hervor.

RTL kam allerdings zumindest mit einem blauen Auge davon: Dort verbuchte die Wiederholung von "The King's Man: The Beginning" mit 1,56 Millionen Zuschauerinnen und Zuschauern sowie einem Marktanteil von 9,4 Prozent in der Zielgruppe sehr passable Werte. "Stern TV am Sonntag" wusste den Rückenwind im weiteren Verlauf des Abends hingegen nicht für sich zu nutzen und fiel auf gerade mal 4,7 Prozent Marktanteil zurück. Insgesamt blieben ab 22:40 Uhr im Schnitt 600.000 Zuschauerinnen und Zuschauer dran.

Umgekehrtes Bild hingegen bei Sat.1: Dort drehte der Spielfilm "Shooter" nach 23 Uhr mit 11,1 Prozent Marktanteil noch einmal auf, nachdem "Aquaman" zuvor bereits auf ordentliche 7,6 Prozent sowie insgesamt 1,08 Millionen Zuschauerinnen und Zuschauer gekommen war. Ohne Chance blieb Vox, wo die Wiederholung von "Mälzer und Klipp liefern ab" nur 3,7 Prozent Marktanteil schaffte und damit noch knapp hinter "Willkommen bei den Reimanns" bei Kabel Eins sowie "Godzilla" bei RTLzwei landete.

