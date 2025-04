Während Vox am Sonntagabend in der Primetime mit der Wiederholung von "Mälzer und Klipp liefern ab" in Konkurrenz zum Münster-"Tatort" und "Wer stiehlt mir die Show?" bei weniger als vier Prozent Marktanteil hängen blieb, dürfte zumindest der Blick auf den Vorabend bei Vox für Zufriedenheit sorgen. Dort fuhr die Dokusoap "Ab ins Beet!" nämlich überraschend einen neuen Bestwert ein.

Nachdem die Quoten der neuen Staffel zuletzt zwischen 5,3 und 8,4 Prozent pendelten, schoss der Marktanteil nun regelrecht nach oben - auf hervorragende 13,2 Prozent. Durchschnittlich 1,30 Millionen Zuschauerinnen und Zuschauer schalteten ab 19:10 Uhr ein, darunter 470.000 zwischen 14 und 49 Jahren. Und auch in der erweiterten Zielgruppe der 14- bis 59-Jährigen erwies sich "Ab ins Beet!" am Sonntag mit 9,7 Prozent Marktanteil als schöner Erfolg für den Sender.

Zuvor überzeugten außerdem schon "Auto Mobil" und "Einmal Camping, immer Camping" mit Marktanteilen von 8,0 und 9,0 Prozent in der klassischen Zielgruppe. Die Krimi-Schiene tat sich zuvor jedoch über weite Strecken hinweg schwer - rund um die Mittagszeit erreichten Wiederholungen von "Criminal Intent" zeitweise nur Marktanteile von knapp mehr als drei Prozent bei den 14- bis 49-Jährigen. Die Schwäche in der Primetime sorgte letztlich zudem dafür, dass der Tagesmarktanteil von Vox trotz des Vorabend-Erfolgs nicht über 5,7 Prozent hinauskam.

Erholung war aber nicht nur für "Ab ins Beet!" angesagt, sondern auch für "Die Unvermittelbaren" bei RTL. Die Dokusoap mit Martin Rütter erzielte in dieser Woche ab 19:05 Uhr gute 11,3 Prozent Marktanteil in der Zielgruppe und erreichte insgesamt 1,60 Millionen Menschen. ProSieben erzielte dagegen mit "Galileo Stories" und "Galileo X-Plorer" Werte von 8,6 und 8,0 Prozent, während "The Biggest Loser" in Sat.1 auf 7,7 Prozent kam.

