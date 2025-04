Hans Rosenthal wäre in diesen Tagen 100 Jahre alt geworden, anlässlich dessen hat sich das ZDF am Montagabend lange mit dem Entertainer ("Dalli Dalli") beschäftigt - und das sorgte für einen schönen Quoten-Erfolg. 4,13 Millionen Menschen sahen sich zur besten Sendezeit den Film "Rosenthal" an. Damit war es zwar der schwächste Fernsehfilm der Woche in diesem Jahr, allerdings war er inhaltlich auch ganz anders als die Streifen, die sonst auf diesem Sendeplatz laufen. Mit 17,0 Prozent Marktanteil lief es außerdem sehr gut.

Noch besser lief es für die Mainzer übrigens mit der anschließenden Doku: "Hans Rosenthal - Zwei Leben in Deutschland" verzeichnete sogar 4,25 Millionen Zuschauerinnen und Zuschauer, was den Marktanteil auf 19,0 Prozent stiegen ließ. Und auch beim jungen Publikum zwischen 14 und 49 Jahren war die Doku angesichts von 8,7 Prozent gut unterwegs, der Film erreichte zuvor 7,2 Prozent. Das "heute journal" steigerte sich später bei den 14- bis 49-Jährigen auf 12,2 Prozent und kam auch insgesamt auf starke 19,0 Prozent.

Das ZDF erzielte damit in der Primetime die mit Abstand höchsten Reichweiten. Im Ersten ist die Doku "Angst vor Krieg" zu sehen gewesen, die es auf 2,35 Millionen Zuschauerinnen und Zuschauer sowie 9,6 Prozent Marktanteil brachte. Bei den 14- bis 49-Jährigen wurden sehr gute 9,9 Prozent gemessen. "Hart aber fair" pausierte in dieser Woche, weshalb der Sender ab 21 Uhr die Doku "Wilde Trauminseln" hinterherschob. Hier sahen aber nur noch gut eineinhalb Millionen Menschen zu, die Marktanteile gingen auf 6,2 und 5,2 Prozent zurück.

Das Erste musste sich damit in der Primetime noch RTL geschlagen geben, das mit "Wer wird Millionär?" 3,21 Millionen Zuschauerinnen und Zuschauer verzeichnete. Insgesamt waren für den Sender damit hervorragende 14,9 Prozent Marktanteil drin, beim jungen Publikum bedeuteten 14,2 Prozent die Marktführerschaft. Später lag "Spiegel TV" noch bei guten 10,6 Prozent (14-49).

