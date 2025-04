am 17.04.2025 - 09:26 Uhr

"Wer weiß denn sowas?" ist schon seit vielen Jahren eine echte Bank für die ARD, doch schon bald kommt es zu Veränderungen. Elton verlässt die Show bekanntlich, in der kommenden Woche verabschiedet er sich in einem Primetime-Special. Kurz vor dem Ende der laufenden Staffel hat die Quizshow nun einen neuen Rekord-Marktanteil beim jungen Publikum aufgestellt. 260.000 Zuschauerinnen und Zuschauer im Alter zwischen 14 und 49 Jahren sorgten für 15,8 Prozent Marktanteil, besser lief es in der Geschichte der Show nie.

Und auch insgesamt konnte man sich im Ersten mal wieder auf die Pflaume-Show verlassen, hier lag die Reichweite bei 2,83 Millionen. Der Marktanteil lag dementsprechend bei sehr starken 21,7 Prozent. "Watzmann ermittelt" erreichte später immerhin noch 2,41 Millionen Zuschauerinnen und Zuschauer sowie 14,5 Prozent Marktanteil, bei den Jüngeren ging der Marktanteil jedoch bis auf 4,1 Prozent zurück. Dafür holte "Brisant" im Vorfeld von "Wer weiß denn sowas?" sehr gute 10,7 Prozent bei den Jüngeren.

Das ZDF war in der 18-Uhr-Stunde insgesamt übrigens noch etwas erfolgreicher als Das Erste: Die "SOKO" aus Wismar verzeichnete 3,11 Millionen Zuschauerinnen und Zuschauer und kam so auf 22,7 Prozent Marktanteil. Zusammengerechnet lagen die Hauptprogramme der Öffentlich-Rechtlichen zu dieser Uhrzeit also bei mehr als 40 Prozent Marktanteil, rechnet man die Dritten und die Spartenprogramme dazu, waren es eher 50 Prozent. Bei den 14- bis 49-Jährigen blieb "SOKO Wismar" blass (5,1 Prozent).

Größere Probleme am Vorabend hatte das ZDF ab 19:25 Uhr: "Duell der Gartenprofis - Mein grünes Paradies" unterhielt nur 1,77 Millionen Menschen, was den Marktanteil auf 9,3 Prozent sinken ließ. Es war zwischen 14 Uhr und Mitternacht der einzige einstellige Marktanteil für die Mainzer. Gleichzeitig bedeutete die aufgestellte Reichweite ein Tief für die laufende Staffel.

Quelle für alle Daten in diesem Artikel, sofern nicht anders vermerkt: AGF SCOPE 1.9; Marktstandard: Bewegtbild; vorläufig gewichtete Daten; Tages-MA: Auswertungstyp TV-Zeitintervall; nutzungsbezogen; Sendungsdaten: Auswertungstyp TV; produktbezogen;