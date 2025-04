Nachdem Joko und Klaas am Mittwoch ihre 15 Minuten Sendezeit gewann, läutete das Duo einen Tag später die Primetime ein - und stießen dabei vor allem beim jungen Publikum auf großes Interesse, obwohl gar nicht so viel zu sehen war. Tatsächlich verwiesen zwei pixelige Avatare der beiden Moderatoren darauf, dass die 15 Minuten diesmal im Teletext stattfanden. Interessant wäre daher also zu wissen, wie sehr es Joko und Klaas gelang, die zuletzt rückläufige Teletext-Nutzung noch einmal zu pushen.

Die klassische TV-Quote kann sich jedenfalls sehen lassen: Mit durchschnittlich 560.000 Zuschauerinnen und Zuschauern zwischen 14 und 49 Jahren erreichte ProSieben um 20:15 Uhr einen sehr guten Marktanteil von 14,6 Prozent und war damit zumindest kurzzeitig Marktführer vor RTL. Insgesamt schalteten 880.000 Personen ein, um die kurze Sendung zu sehen. "Germany's next Topmodel" steigerte sich danach auf 1,17 Millionen Zuschauerinnen und Zuschauer, tat sich gegen die Europa League jedoch erkennbar schwerer als zuletzt. In der Zielgruppe erreichte die Show diesmal nur einen Marktanteil von 12,4 Prozent und damit den schwächsten Donnerstags-Wert der laufenden Staffel. Gut möglich allerdings, dass dieser Wert durch zeitversetzte Nutzung noch ein ganzes Stück steigen wird.

Unterm Strich kann man trotz des Quoten-Rückgangs von "GNTM" in Unterföhring aber zufrieden sein - auch, weil auch die anderen Vollprogramme der Gruppe gut performten. So steigerte die Sat.1-Quizshow "The Floor" ihren Marktanteil in der Zielgruppe auf überzeugende 9,0 Prozent, auch wenn die Gesamt-Reichweite leicht auf 1,08 Millionen Zuschauerinnen und Zuschauer zurückging. Bei Kabel Eins wiederum stellte die Dokusoap "Morlock Motors" mit 1,06 Millionen Fans gar einen neuen Bestwert auf und überzeugte zudem auch bei den 14- bis 49-Jährigen mit einem Marktanteil von 7,9 Prozent.

Kabel Eins lag damit um 20:15 Uhr zugleich deutlich vor Vox, wo der Spielfilm "Fast & Furious Five" nicht über einen Marktanteil von 5,7 Prozent hinauskam. Völlig chancenlos blieb zudem RTLzwei mit dem "Trödeltrupp on Tour", für den sich gerade mal 2,4 Prozent der 14- bis 49-Jährigen begeisterten. Der Tiefstwert der Staffel wurde damit noch einmal knapp unterboten und auch die Gesamt-Reichweite fiel mit nur 310.000 Zuschauerinnen und Zuschauern ziemlich überschaubar aus - selbst der Disney Channel und Sat.1 Gold verzeichneten höhere Reichweiten.

Quelle für alle Daten in diesem Artikel, sofern nicht anders vermerkt: AGF SCOPE 1.9; Marktstandard: Bewegtbild; vorläufig gewichtete Daten; Tages-MA: Auswertungstyp TV-Zeitintervall; nutzungsbezogen; Sendungsdaten: Auswertungstyp TV; produktbezogen;