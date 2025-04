Mit tierischen Geschichten wollte RTL am Karfreitag im Vorabendprogramm punkten, doch das Interesse an einem Specials von Martin Rütters Dokusoap "Die großen Hunde" hielt sich in Grenzen. Lediglich 1,04 Millionen Zuschauerinnen und Zuschauer entschieden sich um 19:05 Uhr für "Martins XXL-Fälle", darunter sogar nur 170.000 zwischen 14 und 49 Jahren. In der Zielgruppe fiel das Format mit einem Marktanteil von 5,1 Prozent.

Die schwachen Quoten überraschen auch deshalb, weil "RTL aktuell" zuvor eigentlich für leichten Rückenwind sorgte und immerhin 12,0 Prozent Marktanteil sowie insgesamt 2,15 Millionen Zuschauerinnen und Zuschauer erreichte. Einstellig blieb der Sender zudem auch am Nachmittag mit zwei "Asterix & Obelix"-Filmen. Besser lief es hingegen ab dem späten Vormittag für Ottos "7 Zwerge"-Doppel, der bei RTL für Marktanteile von 11,4 und 11,3 Prozent in der Zielgruppe sorgte.

In Sat.1 wiederum sorgten am Nachmittag die "Madagascar"-Filme für zweistellige Quoten: Nachdem der erste Teil ab 12:34 Uhr zunächst noch 8,0 Prozent erzielte, steigerte sich die Fortsetzung schließlich auf 600.000 Fans sowie überzeugende 10,9 Prozent Marktanteil in der Zielgruppe. Auch "Die Pinguine aus Madagascar" bewegten sich im weiteren Verlauf des Nachmittags mit 10,1 Prozent noch über dem Senderschnitt. Für den Animationsfilm "Sing" waren am Vorabend dann noch 9,5 Prozent drin.

Bemerkenswerte Quoten erzielte am Vorabend allerdings nicht zuletzt der Kika: Dort verpasste "Unser Sandmännchen" nämlich nur knapp einen Platz in den Top 10 - und kam mit 260.000 Zuschauerinnen und Zuschauern unter 50 auf herausragende 9,0 Prozent Marktanteil in dieser Altersgruppe. Insgesamt waren 380.000 Personen beim "Sandmännchen" dabei, nachdem der Kika zuvor schon mit seinem "Baumhaus" auf 320.000 Zuschauerinnen und Zuschauer gekommen war. Auch hier lief es bei den 14- bis 49-Jährigen mit 6,9 Prozent bereits sehr stark.

Quelle für alle Daten in diesem Artikel, sofern nicht anders vermerkt: AGF SCOPE 1.9; Marktstandard: Bewegtbild; vorläufig gewichtete Daten; Tages-MA: Auswertungstyp TV-Zeitintervall; nutzungsbezogen; Sendungsdaten: Auswertungstyp TV; produktbezogen;