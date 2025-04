Mit Shows war ein Großteil des Publikums am Karsamstag nicht wirklich zu überzeugen, das mussten vor allem Das Erste und RTL schmerzhaft feststellen. Während beim Privatsender eine neue Ausgabe von "Das Supertalent" auf dem schlechten Niveau der Vorwochen performte und bei den 14- bis 49-Jährigen nur zu 8,7 Prozent Marktanteil gut war, kam die "Beatrice Egli Show" in dieser Altersklasse sogar nur auf 5,8 Prozent. An die erfolgreichen Silbereisen-Shows konnte die Sängerin also nicht anknüpfen.

Viel wichtiger wäre für Beatrice Egli aber ohnehin gewesen, insgesamt viele Menschen zu erreichen - aber auch das gestaltete sich schwierig. Die Gesamtreichweite der Musikshow lag bei 2,10 Millionen, weniger waren es bei den bisherigen Ausstrahlungen im Hauptprogramm noch nie. Der Marktanteil lag bei nur 10,5 Prozent. Damit lag Das Erste aber immerhin noch vor RTL, wo Dieter Bohlen & Co. 1,60 Millionen Menschen zum Einschalten brachten.

Deutlich zufriedener kann man da schon beim ZDF sein, wo der Krimi "Friesland" einen ungefährdeten Tagessieg einfuhr. 6,11 Millionen Menschen entschieden sich ab 20:15 Uhr für den Film, was insgesamt für einen Marktanteil in Höhe von 28,6 Prozent reichte. "Der Staatsanwalt" kam im Anschluss noch auf 4,45 Millionen und 22,2 Prozent.

Für ProSieben, Vox und Sat.1 verlief der Abend am Karsamstag in Summe unspektakulär. ProSieben kam mit dem Spielfilm "Black Panther" auf 7,6 Prozent Marktanteil in der klassischen Zielgruppe, 820.000 Personen sahen zu. 700.000 Zuschauerinnen und Zuschauer verzeichnete Sat.1 mit "Harry Potter und der Gefangene von Askaban", damit waren 6,4 Prozent drin. Und bei Vox sahen 780.000 Menschen "Die Schule der magischen Tiere 2", was für 6,0 Prozent reichte.

Beim Blick auf die Tagesmarktanteile kann allerdings kein Privatsender zufrieden sein, vor allem nicht RTL. Die Kölner holten lediglich 6,7 Prozent Marktanteil beim jungen Publikum, dahinter landete Vox, für den es mit den erzielten 6,5 Prozent noch vergleichsweise gut lief. ProSieben (6,4 Prozent) und Sat.1 (5,5 Prozent) hatten dagegen Probleme, was auch an einer extrem schwachen Daytime lag.

