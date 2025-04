Nach Einrechnung der zeitversetzten Nutzung auf klassischem Weg (also noch ohne zeitversetzte Abrufe über das ZDF-Streamingangebot, sondern nur mit Festplattenrekordern oder ähnlichem), konnte die "heute-show" auch in der Woche vor Ostern wieder an der 5-Millionen-Marke kratzen: Nach der endgültigen Gewichtung der Quoten schoss die Reichweite noch um 1,15 Millionen auf nun 4,97 Millionen Zuschauerinnen und Zuschauer nach oben, der Marktanteil bei den 14- bis 49-Jährigen erhöhte sich dadurch wie schon in der Woche zuvor wieder auf über 30 Prozent.

Auch Platz 2 im Ranking der Sendungen, die am stärksten durch zeitversetzte Nutzung profitieren können, ging wieder ans ZDF: Das "ZDF Magazin Royale" konnte nachträglich um etwas mehr als eine halbe Million auf 2,23 Millionen Zuschauerinnen und Zuschauer zulegen, auch hier ging's vor allem in der jüngeren Altersgruppe nach oben: Der Marktanteil erhöhte sich um 6,7 Prozentpunkte auf 22,5 Prozent.

Die am stärksten zeitversetzt genutzte Sendung der Privaten war einmal mehr "Let's Dance", das sich um weitere 430.000 auf nun 3,99 Millionen Zuschauerinnen und Zuschauer zulegen konnte. Der Marktanteil bei den 14- bis 49-Jährigen legte um weitere 1,1 Prozentpunkte auf 23,1 Prozent zu. Bei ProSieben kann man sich darüber freuen, dass "Germany's Next Topmodel" nachträglich in der klassischen Zielgruppe um 2,2 Prozentpunkte auf 19,2 Prozent Marktanteil zulegen konnte. Bei "Joko & Klaas gegen ProSieben" vom 9.4. erhöhte sich der Marktanteil noch um 0,9 Prozentpunkte auf 16,3 Prozent Marktanteil, "Wer stiehlt mir die Show?" (nun 16,3 Prozent) konnte ebenso wie "Das große Promibacken" (nun 8,2 Prozent) nachträglich um einen Prozentpunkt zulegen.

Größte Zugewinne* bei Gesamtreichweite

ab 3 14-49 Sendung Datum RW MA RW MA heute-show 11.04.

22:32 4,97

(+1,15) 24,5%

(+3,5%p.) 1,56

(+0,51) 30,5%

(+6,5%p.) ZDF Magazin Royale 11.04.

23:07 2,23

(+0,52) 14,0%

(+2,3%p.) 0,93

(+0,37) 22,5%

(+6,7%p.) Let's dance 11.04.

20:15 3,99

(+0,43) 18,2%

(+0,7%p.) 1,09

(+0,16) 23,1%

(+1,1%p.) Nuhr im Ersten 10.04.

22:50 2,06

(+0,35) 14,4%

(+1,7%p.) 0,19

(+0,01) 6,0%

(+0,1%p.) Tatort: Messer 13.04.

20:15 8,79

(+0,34) 32,2%

(+0,2%p.) 1,24

(+0,05) 21,3%

(+0,0%p.) Praxis mit Meerblick - Volle Kraft voraus 11.04.

20:15 3,69

(+0,32) 14,9%

(+0,5%p.) 0,34

(+0,06) 7,2%

(+0,7%p.) Rosenthal 07.04.

20:15 4,37

(+0,24) 17,3%

(+0,3%p.) 0,39

(+0,03) 7,5%

(+0,3%p.) Der Alte 11.04.

20:14 4,85

(+0,24) 19,6%

(-0,3%p.) 0,23

(+0,00) 4,9%

(-0,4%p.) Germany's Next Topmodel - by Heidi Klum 10.04.

20:15 1,77

(+0,23) 7,9%

(+0,7%p.) 0,94

(+0,15) 19,2%

(+2,2%p.) Die Anstalt 08.04.

22:15 2,06

(+0,21) 14,0%

(+1,0%p.) 0,38

(+0,05) 13,5%

(+1,4%p.)

*Vergleich vorläufig vs. endgültig gewichtete Quoten; Zeitraum: 07.04.-13.04.; Reichweiten-Angaben in Mio.; Sendungen zwischen 18:00 und 23:30 Uhr; Quelle: AGF/Berechnungen DWDL.de

Blickt man auf die größten Aufschläge bei den Zielgruppen-Marktanteilen, dann fällt diesmal aber vor allem auf, wie stark die Sat.1-Vorabendserie "Die Landarztpraxis" noch von zeitversetzter Nutzung profitieren konnte. Die fünf Folgen aus der Woche zwischen dem 7. und 13.4. gewannen nachträglich noch zwischen 100.000 und 150.000 Zuschauerinnen und Zuschauer dazu, die Marktanteile bei den 14- bis 49-Jährigen erhöhte sich zwischen 1,8 und 2,5 Prozentpunkte. Nach der endgültigen Gewichtung der Quoten lag der Wochenschnitt bei den 14- bis 49-Jährigen bei 6,6 Prozent und damit bei einem neuen Staffel-Bestwert.

Größte Zugewinne* bei Marktanteil (14-49)

ab 3 14-49 Sendung Datum RW MA RW MA ZDF Magazin Royale 11.04.

23:07 2,23

(+0,52) 14,0%

(+2,3%p.) 0,93

(+0,37) 22,5%

(+6,7%p.) heute-show 11.04.

22:32 4,97

(+1,15) 24,5%

(+3,5%p.) 1,56

(+0,51) 30,5%

(+6,5%p.) Die Landarztpraxis 11.04.

18:59 0,73

(+0,15) 4,4%

(+0,7%p.) 0,15

(+0,07) 6,0%

(+2,5%p.) In aller Freundschaft - Die jungen Ärzte 10.04.

18:48 2,24

(+0,19) 12,6%

(+0,8%p.) 0,25

(+0,08) 10,0%

(+2,3%p.) Germany's Next Topmodel - by Heidi Klum 10.04.

20:15 1,77

(+0,23) 7,9%

(+0,7%p.) 0,94

(+0,15) 19,2%

(+2,2%p.) Die Landarztpraxis 08.04.

18:59 0,91

(+0,11) 4,9%

(+0,5%p.) 0,17

(+0,07) 6,3%

(+2,2%p.) Die Landarztpraxis 07.04.

18:59 0,86

(+0,13) 4,5%

(+0,6%p.) 0,16

(+0,06) 5,5%

(+2,0%p.) Die Landarztpraxis 10.04.

18:59 0,75

(+0,10) 4,1%

(+0,4%p.) 0,22

(+0,07) 8,2%

(+2,0%p.) Markus Lanz 10.04.

23:21 1,45

(+0,12) 16,0%

(+0,6%p.) 0,26

(+0,05) 12,2%

(+1,9%p.) Die Landarztpraxis 09.04.

18:59 0,82

(+0,11) 4,4%

(+0,5%p.) 0,20

(+0,06) 6,8%

(+1,8%p.)

*Vergleich vorläufig vs. endgültig gewichtete Quoten; Zeitraum: 07.04.-13.04.; Reichweiten-Angaben in Mio.; Sendungen zwischen 18:00 und 23:30 Uhr; Quelle: AGF/Berechnungen DWDL.de

Endgültig gewichtete Quoten? Was ist das?

Die TV-Branche blickt jeden Morgen auf die Quoten des Vortages. Es handelt sich hier aber um "vorläufig gewichtete Daten". Sieben Tage später werden diese durch endgültig gewichtete Werte ersetzt, die eigentlich maßgeblich sind, die aber kaum noch wahrgenommen werden. In diese Zahlen fließt zum Einen ein Teil der zeitversetzten Nutzung (3 Tage nach TV-Ausstrahlung) ein. Zum Anderen stehen sie auf einer etwas breiteren Basis, weil bis dahin Nutzungsdaten aus weiteren TV-Haushalten bei der GfK eingegangen sind, die die Hochrechnung genauer machen. Seit der Umstellung auf den "Marktstandard Bewegtbild" zum 1. Januar 2024 wird überdies auch die Nutzung von Livestreams in den Mediatheken mit eingerechnet - was sich vor allem bei Sport-Übertragungen bemerkbar machen dürfte. Weiterhin nicht enthalten sind hingegen die zeitversetzten Mediatheken-Abrufe. Durch die Hereinnahme der Livestream-Zahlen werden diese endgültig gewichteten Werte nun immer erst acht statt wie bislang vier Tage nach der Ausstrahlung veröffentlicht. Wir blicken daher nun immer Montags auf die größten Änderungen, die sich dadurch in der vorletzten Woche ergeben haben.

