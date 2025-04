am 22.04.2025 - 08:41 Uhr

Wotan Wilke Möhring hat am Ostermontag zum 21. Mal als Kriminalhauptkommissar Thorsten Falke im "Tatort" ermittelt - doch die Quoten fielen deutlich geringer aus als üblich. Am Feiertag sahen lediglich 5,32 Millionen Menschen zu, weniger erreichte die Krimireihe zuletzt Weihnachten 2024. Die Feiertage tun dem "Tatort" augenscheinlich nicht gut, dennoch reichte es am Montag zum Primetime-Sieg, der Marktanteil lag bei 20,3 Prozent.

Um ein Haar hätte sich der "Tatort" jedoch einem "Nord Nord Mord"-Krimi geschlagen geben müssen, dieser erreichte zur gleichen Zeit im ZDF 5,28 Millionen Zuschauerinnen und Zuschauer, das entsprach 20,1 Prozent. Beeindruckender sind diese Zahlen noch, wenn man weiß, dass es sich bei "Nord Nord Mord" um eine Wiederholung handelte. Bei den 14- bis 49-Jährigen fiel das Duell eindeutig zugunsten der ARD aus: Hier kam der "Tatort" auf 16,2 Prozent, der ZDF-Krimi blieb bei 6,9 Prozent hängen.

Weil Das Erste noch einen "Brennpunkt" zum Tod von Papst Franziskus eingeschoben hatte, begann der "Tatort" übrigens mit etwas Verspätung. Die Sondersendung erreichte 4,53 Millionen Menschen, nachdem die "Tagesschau" zuvor eine Reichweite in Höhe von 5,50 Millionen verzeichnete. Bereits ab 10 Uhr setzte Das Erste auf ein fast zweistündiges "Tagesschau extra" zum Tod des Papstes, damit erreichte man 920.000 Personen bzw. 11,4 Prozent Marktanteil.

Und auch das ZDF setzte am Ostermontag auf zahlreiche Sondersendungen zum Tod von Franziskus. Ein "heute spezial" am Vormittag erreichte 9,2 Prozent Marktanteil, später schob man dann immer wieder News-Sondersendungen ein. Ab 16:45 Uhr sahen rund eineinhalb Millionen Menschen zu, das entsprach 12,3 Prozent. Die Doku "Papst Franziskus - Ein Leben" kam danach auf exakt den gleichen Marktanteil. Und auch nach den regulären Nachrichten schoben die Mainzer nochmal ein "ZDF spezial" ein, das von 2,72 Millionen Menschen gesehen wurde (12,6 Prozent).

Quelle für alle Daten in diesem Artikel, sofern nicht anders vermerkt: AGF SCOPE 1.9; Marktstandard: Bewegtbild; vorläufig gewichtete Daten; Tages-MA: Auswertungstyp TV-Zeitintervall; nutzungsbezogen; Sendungsdaten: Auswertungstyp TV; produktbezogen;