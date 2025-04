Nach 26 Folgen in insgesamt neun Staffeln hat das ZDF die Serie "Marie fängt Feuer" mit Christine Eixenberger beendet. Das Serienfinale war damit bereits vor knapp zwei Wochen zu sehen, das immerhin mit einem Happy End abschloss. Die Serie war im Herbst 2016 einst noch auf dem "Herzkino"-Sendeplatz am Sonntagabend gestartet und lief in den ersten Jahren nur mit zwei Folgen am Stück.

2022 entschied sich das ZDF dann, "Marie fängt Feuer" auf den Donnerstagabend zu verlegen, wo auch andere Heimatreihen wie "Der Bergdoktor", "Die Bergretter" oder "Lena Lorenz" zu sehen sind. Aus Quotensicht erwies sich dieser Schritt jedoch als unglücklich, die Reichweiten blieben dort nicht nur hinter den Werten vom Sonntagabend zurück, sondern waren auch verglichen mit anderen Donnerstags-Reihen ernüchternd.

Bei der letzten vierteiligen Staffel sahen inklusive zeitversetzter Nutzung im Schnitt rund 3,3 Millionen zu. Auch bei den Jüngeren tat sich "Marie fängt Feuer" schwer. Das ZDF begründet das Aus dann auch damit, dass die letzten Staffeln nicht die gleiche Resonanz erzielt hätten wie die vorherigen. Produziert wurde "Marie fängt Feuer" zuletzt von MadeFor Film.

