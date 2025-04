am 23.04.2025 - 08:45 Uhr

Wie groß die Zukunft des Verbrauchermagazins "Experte für alles" im Programm von ProSieben tatsächlich sein wird, muss sich erst noch zeigen. Am Dienstag feierte das von Klaas Heufer-Umlauf moderierte Format aber immerhin eine gute Premiere: 780.000 Menschen sahen zum Auftakt zu, davon kamen 520.000 aus der klassischen Zielgruppe der 14- bis 49-Jährigen, das entsprach hier 10,9 Prozent Marktanteil.

Beim jungen Publikum war "Experte für alles" damit das erfolgreichste ProSieben-Format des Tages. Klaas lag auch recht deutlich vor Sebastian Pufpaff, der mit "TV Total" überraschend schwächelte. 420.000 Zuschauerinnen und Zuschauer aus der Altersklasse der 14- bis 49-Jährigen sorgten hier für 8,8 Prozent. Das ist der niedrigste Marktanteil, den die Show auf dem Sendeplatz am Dienstag bislang eingefahren hat. Vor einer Woche holte "TV Total" noch mehr als 16 Prozent. Die Gesamtreichweite lag an diesem Dienstag bei 820.000, im Wochenvergleich ein Verlust von rund 200.000 Zuschauerinnen und Zuschauern.

Am späten Abend meldete sich bei ProSieben darüber hinaus "Bratwurst & Baklava - Die Show" auf einem neuen Sendeplatz zurück. Mit 280.000 Zuschauerinnen und Zuschauern fiel die Reichweite so niedrig aus wie nie zuvor, in der Vergangenheit lief die Sendung aber immer auch deutlich früher. Der Marktanteil blieb allerdings ebenfalls bei sehr überschaubaren 5,9 Prozent hängen. Zwei Folgen von "Intimate" holten später dann noch schlechtere 3,8 und 1,0 Prozent.

In der Primetime musste sich ProSieben mit diesen Werten RTL geschlagen geben: "Wer wird Millionär?" unterhielt 560.000 junge Menschen, damit waren für den Sender 14,5 Prozent Marktanteil drin. Insgesamt schalteten 2,67 Millionen Personen ein. Damit hatte RTL insgesamt noch mehr Reichweite als das ZDF, wo eine neue Ausgabe von "Besseresser" (diesmal über die "Tricks von Haribo, Intersnack & Co.") 2,31 Millionen Zuschauende verzeichnete. "RTL Direkt" kam später sogar noch auf 2,86 Millionen Zuschauerinnen und Zuschauer, das spricht dafür, dass Günther Jauch gegen 22:15 Uhr ebenfalls auf diesem Niveau, oder noch höher, lag.

Den ungefährdeten Primetime-Sieg fuhren derweil die ARD-Serien ein. "Tierärztin Dr. Mertens" und "In aller Freundschaft" unterhielten 4,02 und 3,75 Millionen Menschen, die Marktanteile beim Gesamtpublikum lagen bei sehr guten 16,6 und 15,6 Prozent.

Quelle für alle Daten in diesem Artikel, sofern nicht anders vermerkt: AGF SCOPE 1.9; Marktstandard: Bewegtbild; vorläufig gewichtete Daten; Tages-MA: Auswertungstyp TV-Zeitintervall; nutzungsbezogen; Sendungsdaten: Auswertungstyp TV; produktbezogen;