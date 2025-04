Von den früheren Erfolgen ist "Sing meinen Song - Das Tauschkonzert" mittlerweile ein gutes Stück entfernt, Vox gelang es in den vergangenen Jahren aber, das Format bei der linearen Ausstrahlung bei mehr als 8 Prozent Marktanteil zu stabilisieren. Und genau hier lag die Sendung zum Auftakt in die mittlerweile 12. Staffel ebenfalls: 420.000 junge Zuschauerinnen und Zuschauer sorgten für 8,9 Prozent Marktanteil. Damit performte "Sing meinen Song" auf einem Niveau mit "TV Total", das sich deutlich schwerer tat als üblich (DWDL.de berichtete).

Insgesamt waren bei Vox ab 20:15 Uhr durchschnittlich eine Million Menschen mit dabei. Für den Sender sind das alles gute Werte, im Vergleich zu den Vorjahren lief es zum Start in die Staffel jetzt aber schlechter. 2024 sahen zum Auftakt noch rund 200.000 Menschen mehr zu, 2023 waren es sogar etwa 400.000 mehr. Im vergangenen Jahr schrammte "Sing meinen Song" zum Staffelstart nur knapp an einem zweistelligen Marktanteil vorbei, 2023 wurden 11,4 Prozent gemessen. Im Anschluss an "Sing meinen Song" tat sich an diesem Dienstag außerdem "Die Bosse-Story" mit 4,0 Prozent sehr schwer.

Probleme vor allem beim jungen Publikum hatte auch Sat.1: "Navy CIS" meldete sich mit nur 6,8 Prozent Marktanteil zurück. Insgesamt lag die Reichweite jedoch bei 1,18 Millionen, das war in etwa doppelt so viel von dem, was "Criminal Minds: Evolution" zuletzt erreichte. "The Irrational" sahen später noch 820.000 Menschen, der Marktanteil sank auf 3,5 Prozent. "FBI: Special Crime Unit" und "FBI: Most Wanted" lagen ab 22:15 Uhr bei 4,1 und 6,3 Prozent.

RTLzwei versammelte derweil zur besten Sendezeit mit einer neuen Ausgabe von "Armes Deutschland" 630.000 Personen vor den TV-Geräten, das entsprach einem Zielgruppen-Marktanteil in Höhe von 5,3 Prozent. Eine alte Folge steigerte sich später sogar noch auf 9,2 Prozent, hier sahen 490.000 Menschen zu.

Quelle für alle Daten in diesem Artikel, sofern nicht anders vermerkt: AGF SCOPE 1.9; Marktstandard: Bewegtbild; vorläufig gewichtete Daten; Tages-MA: Auswertungstyp TV-Zeitintervall; nutzungsbezogen; Sendungsdaten: Auswertungstyp TV; produktbezogen;