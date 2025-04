Als Nitro 2023 nach dem Erwerb der NFL-Rechte erstmals den ersten Tag des NFL-Drafts live übertrug, stiegen die Marktanteile beim jungen Publikum auf zweistellige Werte. Ein Jahr später war die Ernüchterung dann allerdings um so größer, als Nitro in der Zeit zwischen 1 und 3 Uhr nachts plötzlich nicht über 1,6 Prozent bei den 14- bis 49-Jährigen hinaus kam. Zwar kam durch zeitversetzte und Livestream-Nutzung hier noch etwas obendrauf, trotzdem blieb die Übertragung deutlich unter den Erwartungen.

In diesem Jahr sah es nun zumindest beim jungen Publikum wieder deutlich besser aus: Nitro erzielte mit dem "NFL Draft" zwischen 1 und 3 Uhr nachts (die Werte darüber hinaus liegen erst morgen vor) einen Marktanteil von 4,5 Prozent in der klassischen Zielgruppe. Die Gesamt-Reichweite verharrte mit im Schnitt 0,05 Millionen Zuschauerinnen und Zuschauern allerdings auf dem Vorjahreswert. 2023 hatten noch rund 170.000 zugesehen. Nicht berücksichtigt sind in den Zahlen von gestern all jene, die die Übertragung via RTL+ verfolgt haben, wo sie ebenfalls zu sehen war.

Trotz NFL war Nitro in der Nacht von Donnerstag auf Freitag übrigens nicht der stärkste der kleinen RTL-Ableger beim jungen Publikum: RTLup erzielte mit einer "Monk"-Folge um 0:50 Uhr sogar einen Marktanteil von 5,0 Prozent bei den 14- bis 49-Jährigen. 210.000 Zuschauerinnen und Zuschauer waren hier insgesamt im Schnitt dabei. Ohnehin war es für RTLup ein sehr erfolgreicher Donnerstag mit Tagesmarktanteilen von 2,6 Prozent beim Gesamtpublikum und 3,0 Prozent bei den 14- bis 49-Jährigen. Zu verdanken ist das auch der Gerichtsshow-Strecke: "Das Familiengericht" lag ab 12:33 Uhr bei herausragenden 8,4 Prozent Marktanteil bei den 14- bis 49-Jährigen, 370.000 sahen hier insgesamt zu.

Einen schönen Erfolg feierte unterdessen der Disney Channel mit seinem Primetime-Film "Die Schöne und das Biest", der sehr gute 4,3 Prozent Marktanteil bei den 14- bis 49-Jährigen erzielen konnte. 400.000 Zuschauerinnen und Zuschauer waren insgesamt dabei. "Susi und Strolch" konnte das im Anschluss aber bei Weitem nicht halten und kam nicht über 1,4 Prozent beim jungen Publikum hinaus. "Modern Family" kam am Vorabend nur auf Marktanteile von 0,5 und 0,9 Prozent bei den 14- bis 49-Jährigen.

Quelle für alle Daten in diesem Artikel, sofern nicht anders vermerkt: AGF SCOPE 1.9; Marktstandard: Bewegtbild; vorläufig gewichtete Daten; Tages-MA: Auswertungstyp TV-Zeitintervall; nutzungsbezogen; Sendungsdaten: Auswertungstyp TV; produktbezogen;