am 26.04.2025 - 09:23 Uhr

Jan Böhmermann hat seine Ankündigung wahr gemacht und ist mit dem E-Scooter einmal quer durch Deutschland von Köln-Ehrenfeld nach Chemnitz gefahren. Wer wollte, konnte seine Tour vor Ostern schon in den sozialen Netzwerken begleiten, am späten Freitagabend gab es nun einen 30-minütigen Zusammenschnitt im ZDF zu sehen. Der Erkenntnisgewinn über die Antwort auf die Frage hinaus, ob sich so eine Tour mit einem E-Scooter bewältigen lässt, mag überschaubar gewesen sein. Das Interesse war trotzdem groß.

So schauten im Schnitt 1,93 Millionen Zuschauerinnen und Zuschauer bei der linearen Ausstrahlung zu - damit war das Special "Deutschland - Eine Erfahrung" erfolgreicher als jede reguläre Ausgabe des "ZDF Magazin Royale" seit Januar 2024, wenn man die vorläufig gewichteten Zahlen vergleicht und die zeitversetzte Nutzung, die bei dem Format einen überdurchschnittlich großen Anteil ausmacht, außen vorlässt. Der Marktanteil belief sich auf 12,7 Prozent beim Gesamtpublikum, bei den 14- bis 49-Jährigen wurden 14,0 Prozent Marktanteil erzielt. Zuvor hatten schon 3,78 Millionen Menschen die "heute-show" eingeschaltet, was 20,6 Prozent Marktanteil beim Gesamtpublikum entsprach. Bei den 14- bis 49-Jährigen reichte es für 17,5 Prozent.

Zuvor gab es im ZDF schon ein Jubiläum zu feiern: Um 21:15 Uhr lief die 500. Folge von "SOKO Leipzig", zugleich die letzte dieser Staffel. 3,93 Millionen Zuschauerinnen und Zuschauer sahen zu - damit war das ZDF zu dieser Zeit Marktführer, zugleich fiel man allerdings erstmals seit Oktober wieder unter die 4-Millionen-Marke. Angesichts eines Marktanteils von 17 Prozent dürfte man trotzdem ziemlich zufrieden sein. Bei "Der Alte" hatten zuvor 4,53 Millionen Menschen eingeschaltet, was 19,3 Prozent Marktanteil entsprach. Bei den 14- bis 49-Jährigen spielten die beiden Krimis mit Marktanteilen von 7,0 und 6,2 Prozent hingegen eine geringere Rolle.

Das Erste sortierte sich wie üblich hinter den ZDF-Krimis ein, hielt sich aber zum Start in den Abend trotzdem gut: 3,71 Millionen Zuschauerinnen und Zuschauer sahen "Praxis mit Meerblick - Neun Leben", was 15,7 Prozent Marktanteil entsprach. Bei den 14- bis 49-Jährigen lag man mit 7,3 Prozent Marktanteil knapp vor dem ZDF. Die lineare Ausstrahlung von "Testo 2" lief dann aber erwartungsgemäß nicht gut: Die erste Folge kam ab 22:22 Uhr noch auf knapp eine Million Zuschauerinnen und Zuschauer und 5,1 Prozent Marktanteil. Im weiteren Verlauf sank dann nicht nur die Reichweite, auch der Marktanteil ging immer weiter zurück und lag bei Folge 6 nur noch bei 2,8 Prozent, gerade mal 390.000 Menschen waren ab 23:25 Uhr noch dabei. Bei den 14- bis 49-Jährigen sah es mit Marktanteilen zwischen 2,9 und 1,6 Prozent noch schlechter aus. Produziert wurde "Testo" aber mit Blick auf die Mediathek, entscheidend für die Beurteilung von Erfolg oder Misserfolg werden also die Abrufzahlen dort sein.

Quelle für alle Daten in diesem Artikel, sofern nicht anders vermerkt: AGF SCOPE 1.9; Marktstandard: Bewegtbild; vorläufig gewichtete Daten; Tages-MA: Auswertungstyp TV-Zeitintervall; nutzungsbezogen; Sendungsdaten: Auswertungstyp TV; produktbezogen;