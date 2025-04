Der zweite Teil der Quoten der Übertragung des "NFL Draft" ab 3 Uhr nachts liegen vor - und sie fielen erwartungsgemäß hoch aus. Waren zwischen 1 und 3 Uhr nachts bei den 14- bis 49-Jährigen schon 4,5 Prozent gemessen worden, so reichte es im zweiten Teil der Nacht zwischen 3 und 6 Uhr für 8,2 Prozent Marktanteil. Im Schnitt rund 40.000 Zuschauerinnen und Zuschauer schlugen sich hier die Nacht um die Ohren.

Über 8 Prozent Marktanteil beim jungen Publikum erreichte Nitro aber auch in der darauffolgenden Nacht. Am Freitagabend zeigte Nitro ab 20:15 Uhr bis tief in die Nacht durchweg "Medical Detectives". Der Marktanteil stieg Stück für Stück an. Los ging's bei 1,7 Prozent, nach 23 Uhr war man schon bei 3,9 Prozent angelangt, nach Mitternacht ging's auf 5,9 Prozent nach oben und ab 1:06 Uhr wurden wieder stolze 8,2 Porzent Marktanteil erreicht. Die Gesamt-Reichweite lag mit 0,32 Millionen ab 1:06 Uhr genauso hoch wie um 20:15 Uhr, zwischenzeitlich ging es auf bis zu 0,42 Millionen nach oben.

Doch tagsüber lag Nitro zwischen 13 und 15:38 Uhr durchweg bei einem Marktanteil von 0,0 Prozent in der Altersgruppe der 14- bis 49-Jährigen. Sowohl bei "J.A.G. - Im Auftrag der Ehre" als auch bei "Walker, Texas Ranger" war eine Nutzung beim jungen Publikum kaum messbar. Insgesamt schauten aber trotzdem bis zu 150.000 zu.

Mit Blick auf die Primetime sticht unter den kleineren Sendern unterdessen noch der Disney Channel heraus. Dort erzielte "Der König der Löwen" um 20:15 Uhr einen Marktanteil von 3,9 Prozent bei den 14- bis 49-Jährigen. 340.000 Zuschauerinnen und Zuschauer sahen insgesamt zu. "Der König der Löwen 2 - Simbas Königreich" kam danach auf 2,9 Prozent, "Küss den Frosch" hatte am Vorabend 2,3 Prozent bei den 14- bis 49-Jährigen erzielen können. RTL Super setzte in der Primetime auf die Filme "Go Trabi Go" und "Go Trabi Go 2" und kam damit auf 2,4 und 2,0 Prozent Marktanteil bei den 14- bis 49-Jährigen.

