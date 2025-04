Während im Lauf der Woche am Vorabend bereits "Gefragt - Gejagt" den Quiz-Sendeplatz eingenommen hat, gab's zum Abschied von "Wer weiß denn sowas?" am Samstagabend nochmal ein XXL-Primetime-Special, in dem nun auch zum letzten Mal Elton eines der beiden Teams anführte, ehe er seinen festen Platz in dem Format räumen wird. Ob es auch dieser Abschied war, der die Quoten in die Höhe trieb? In jedem Fall deklassierte die ARD-Show beim jungen Publikum die Konkurrenz regelrecht.

So sorgten 0,94 Millionen 14- bis 49-jährige Zuschauerinnen und Zuschauer für einen Marktanteil von 22,1 Prozent. Zum ersten Mal überhaupt gelang dem Format damit der Sprung über die 20-Prozent-Marke - egal ob man die Primetime-Folgen oder den Vorabend betrachtet. Der stärkste Verfolger war Sat.1, das mit einem "Harry Potter"-Film aber nicht mal ein Drittel der Zielgruppen-Reichweite des ARD-Quiz einfahren konnte.

Auch die Gesamt-Reichweite konnte sich sehen lassen: 4,78 Millionen Zuschauerinnen und Zuschauer waren dabei, mehr waren es zuletzt im Februar vergangenen Jahres. Für den Tagessieg beim Gesamtpublikum reichte es aber trotzdem nicht, der ging an den "Erzgebirgskrimi" im ZDF. Die Folge "Die letzte Note" erreichte dort sogar 6,29 Millionen Krimi-Fans, was einem Marktanteil von 27,3 Prozent entsprach. Bei den 14- bis 49-Jährigen wurden 6,3 Prozent Marktanteil erzielt.

Betrachtet man den ganzen Abend, lag Das Erste aber trotzdem vorn, weil "Wer weiß denn sowas XXL" bis 23:35 Uhr dauerte, während im ZDF ab 21:45 Uhr mit einer "Staatsanwalt"-Widerholung "nur" noch 3,93 Millionen Menschen erreichte, mit dem "heute-journal" ab 22:45 Uhr dann noch 2,62 Millionen, mit dem "Aktuellen Sportstudio" 1,59 Millionen.

Nochmal zurück zum Ersten und dem durchschlagenden Erfolg vor allem bei den Jüngeren: Mit "Wer weiß denn sowas XXL" erreichte die ARD bei den 14- bis 49-Jährigen wie erwähnt den Tagessieg, doch auch auf den Plätzen zwei bis vier im Ranking der meistgesehenen Sendungen des Tages fanden sich mit "Tagesschau", den erst um 23:35 Uhr ausgestrahlten "Tagesthemen" sowie der Bundesliga-"Sportschau" nur Sendungen des Ersten. Die Folge war ein Tagesmarktanteil von 14,7 Prozent bei den 14- bis 49-Jährigen. RTL und Vox kamen dahinter nicht über 5,7 Prozent hinaus. Auch beim Gesamtpublikum war Das Erste mit 18,0 Prozent Marktanteil Tagesmarktführer vorm ZDF, das 14,6 Prozent erzielte.

