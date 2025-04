Am Samstag blickte die Welt nach Rom, wo Papst Franziskus beigesetzt wurde. Auch mehrere deutsche Sender waren ab dem Morgen über Stunden live mit dabei. Die meisten Zuschauerinnen und Zuschauer entschieden sich dabei erwartungsgemäß für die Übertragung im Ersten: Zwischen 9:47 Uhr und 13:30 Uhr sahen hier im Schnitt 2,11 Millionen zu, was einem Marktanteil von 28,1 Prozent beim Gesamtpublikum entsprach. Bei den 14- bis 49-Jährigen wurden 22,2 Prozent erzielt.

Das ZDF verzichtete gemäß der Vereinbarung, dass bei solchen Ereignissen nicht beide öffentlich-rechtlichen Sender übertragen sollen, auf eine Live-Strecke. Dafür stellte RTL eine gemeinsame Sendung mit ntv auf die Beine. Bei RTL sahen zwischen 9:30 Uhr und 12:19 Uhr im Schnitt 490.000 Menschen zu, weitere 300.000 waren aber bei ntv dabei. In Summe erzielten die beiden Sender damit 10,9 Prozent Marktanteil beim Gesamtpublikum und 8 Prozent bei den 14- bis 49-Jährigen - wobei ntv mit seinem Anteil weit über dem Senderschnitt lag, RTL deutlich unter seinem eigenen.

Als RTL um 12:19 Uhr aus der Übertragung ausstieg, fiel RTL vorübergehend hinter ntv zurück. Denn während "Barbara Salesch - Das Strafgericht" ab 12:19 Uhr nur 250.000 Menschen sehen wollten, erreichte das "News Spezial: Abschied von Papst Franziskus" bei ntv zur gleichen Zeit rund 390.000 Interessierte. ntv erzielte damit starke Marktanteile von 4,5 Prozent beim Gesamtpublikum und 2,6 Prozent bei den 14- bis 49-Jährigen.

Phoenix wiederum konnte vor allem am frühen Morgen punkten, als Das Erste noch nicht in die Übertragung eingestiegen war. So lagen die Marktanteile schon im 9:30 Uhr bei über 7 Prozent bei den 14- bis 49-Jährigen und fast 6 Prozent beim Gesamtpublikum. Zwischen 9:49 Uhr und 10:08 Uhr waren im Schnitt 370.000 mit dabei, hier erreichte der Marktanteil mit 6,2 Prozent beim Gesamtpublikum und 7,7 Prozent den Höhepunkt. Dann verlor Phoenix aber wohl einen Teil des Publikums an die ARD: Zwischen 10:08 Uhr und 13:30 Uhr sahen im Schnitt noch 260.000 bei Phoenix zu. Mit 3,4 Prozent Marktanteil beim Gesamtpublikum und 3,0 Prozent bei den 14- bis 49-Jährigen kann man bei Phoenix aber trotzdem sehr zufrieden sein.

Springers Nachrichtensender Welt konnte da nicht mithalten. Zwischen 9:30 Uhr und 12:18 Uhr lag die durchschnittliche Reichweite nur bei rund 110.000 Zuschauerinnen und Zuschauern, die Marktanteile bei 1,6 Prozent beim Gesamtpublikum und 1,9 Prozent bei den 14- bis 49-Jährigen. Zur Mittagszeit ging's beim jungen Publikum dann aber noch bis auf fast 3 Prozent nach oben.

Quelle für alle Daten in diesem Artikel, sofern nicht anders vermerkt: AGF SCOPE 1.9; Marktstandard: Bewegtbild; vorläufig gewichtete Daten; Tages-MA: Auswertungstyp TV-Zeitintervall; nutzungsbezogen; Sendungsdaten: Auswertungstyp TV; produktbezogen;