Da die Satire-Sendungen im ZDF karfreitags-frei hatten, war der Spitzenplatz im Ranking der Formate, die in der endgültigen Gewichtung der Quoten besonders stark von zeitversetzter und Livestream-Nutzung profitieren, diesmal neu zu vergeben. Das ZDF sicherte sich aber trotzdem die ersten beiden Plätze. Am deutlichsten stieg die Gesamt-Reichweite in der Woche zwischen dem 14. und 20. April beim "Traumschiff" an.

Um 400.000 erhöhte sich die Zahl der Zuschauerinnen und Zuschauer nachträglich noch auf nun 4,86 Millionen (nicht enthalten sind hier all jene, die die Sendung zeitversetzt gestreamt haben). Das verhinderte nicht, dass es die schwächste Reichweite einer Erstausstrahlung im ZDF war, es reichte aber, um sich im Nachhinein doch noch gegen die "Tatort"-Wiederholung im Ersten durchzusetzen. "Abbruchkante" konnte die Reichweite nur um 110.000 auf eine Gesamtreichweite 4,63 Millionen steigern.

Platz 2 ging wiederum an "Aktenzeichen XY... ungelöst", das sich noch um 240.000 auf nun im Schnitt 4,61 Millionen Zuschauerinnen und Zuschauer steigern konnte. Bei den 14- bis 49-Jährigen kletterte der Marktanteil dadurch noch um weitere 1,4 Prozentpunkte auf herausragende 19,3 Prozent. Auch das "Traumschiff" war fürs ZDF übrigens ein durchschlagender Erfolg bei den Jüngeren: Auch hier ging's nachträglich noch um 1,4 Prozentpunkte auf nun 15,5 Prozent nach oben.

Größte Zugewinne* bei Gesamtreichweite

ab 3 14-49 Sendung Datum RW MA RW MA Das Traumschiff 20.04.

20:14 4,86

(+0,40) 19,9%

(+0,7%p.) 0,73

(+0,10) 15,5%

(+1,4%p.) Aktenzeichen XY... Ungelöst 16.04.

20:15 4,61

(+0,24) 19,5%

(+0,2%p.) 0,93

(+0,15) 19,3%

(+1,4%p.) Tierärztin Dr. Mertens 15.04.

20:16 4,21

(+0,22) 17,5%

(+0,2%p.) 0,39

(+0,03) 9,4%

(+0,0%p.) Praxis mit Meerblick - Verlobung mit Hindernissen 18.04.

20:15 3,99

(+0,22) 15,7%

(+0,1%p.) 0,44

(+0,02) 8,8%

(-0,2%p.) Der Barcelona-Krimi: Brennendes Land 17.04.

20:15 4,71

(+0,19) 19,7%

(+0,1%p.) 0,27

(+0,00) 5,8%

(-0,3%p.) Signora Volpe 20.04.

22:01 1,76

(+0,18) 9,6%

(+0,6%p.) 0,13

(+0,02) 3,2%

(+0,4%p.) Friesland - Abdrift 19.04.

20:15 6,28

(+0,18) 28,3%

(-0,3%p.) 0,22

(+0,01) 5,8%

(-0,2%p.) In aller Freundschaft - Die jungen Ärzte 17.04.

18:48 2,06

(+0,18) 11,9%

(+0,6%p.) 0,23

(+0,06) 9,2%

(+1,6%p.) heute-show 17.04.

21:47 0,58

(+0,17) 2,6%

(+0,7%p.) 0,23

(+0,08) 4,4%

(+1,4%p.) Let's Dance - Die 25 beliebtesten Stars aller Zeiten 18.04.

20:15 2,44

(+0,16) 11,9%

(+0,3%p.) 0,53

(+0,08) 12,5%

(+1,2%p.)

*Vergleich vorläufig vs. endgültig gewichtete Quoten; Zeitraum: 14.04.-20.04.; Reichweiten-Angaben in Mio.; Sendungen zwischen 18:00 und 23:30 Uhr; Quelle: AGF/Berechnungen DWDL.de

"Das Supertalent" konnte im Nachhinein noch 90.000 weitere Zuschauerinnen und Zuschauer gewinnen, der Marktanteil bei den 14- bis 49-Jährigen erhöhte sich letztlich noch um einen halben Prozentpunkt. Die dadurch erreichten 9,2 Prozent waren trotzdem zu wenig. Andere Sendungen büßten nachträglich sogar deutlich Marktanteil ein, weil die zeitversetzte Nutzung geringer ausfiel als bei der Konkurrenz. "TV Total" ist so ein Fall, hier stehen nun 15,2 statt 16,1 Prozent Marktanteil in der Zielgruppe 14-49 auf dem Konto. Bei "Doc Caro" ging's von 8,6 auf 7,9 Prozent runter.

Besonders hohe Nachschläge werden wie schon in der Woche zuvor wieder für die Sat.1-Serie "Die Landarztpraxis" ausgewiesen. um bis zu 4,3 Prozentpunkte fiel der Marktanteil in der Voroster-Woche nach der endgültigen Gewichtung aus. Die Folge vom Donnerstag verdoppelte ihren Wert fast von 4,4 auf 8,7 Prozent in der klassischen Zielgruppe. Am Mittwoch ging es sogar auf 9,3 Prozent nach oben. Das waren gemessen am Marktanteil auch die beiden erfolgreichsten Episoden dieser Staffel. Der Wochenschnitt steigerte sich auf 7,8 Prozent. Damit wurde der Jahresbestwert der Vorwoche um 1,2 Prozentpunkte in den Schatten gestellt.

Größte Zugewinne* bei Marktanteil (14-49)

ab 3 14-49 Sendung Datum RW MA RW MA Die Landarztpraxis 16.04.

19:00 0,86

(+0,16) 5,0%

(+0,8%p.) 0,21

(+0,11) 8,7%

(+4,3%p.) Die Landarztpraxis 14.04.

18:59 0,78

(+0,11) 4,5%

(+0,6%p.) 0,14

(+0,08) 5,6%

(+3,1%p.) Bluey 15.04.

18:01 0,07

(+0,05) 0,5%

(+0,4%p.) 0,05

(+0,05) 3,0%

(+2,6%p.) Die Landarztpraxis 17.04.

18:59 0,78

(+0,14) 4,5%

(+0,7%p.) 0,19

(+0,08) 7,5%

(+2,6%p.) Bluey 15.04.

18:07 0,06

(+0,05) 0,4%

(+0,3%p.) 0,04

(+0,04) 2,5%

(+2,1%p.) Die Landarztpraxis 15.04.

18:59 0,91

(+0,12) 4,9%

(+0,5%p.) 0,24

(+0,06) 9,3%

(+1,6%p.) In aller Freundschaft - Die jungen Ärzte 17.04.

18:48 2,06

(+0,18) 11,9%

(+0,6%p.) 0,23

(+0,06) 9,2%

(+1,6%p.) heute-show 17.04.

21:47 0,58

(+0,17) 2,6%

(+0,7%p.) 0,23

(+0,08) 4,4%

(+1,4%p.) Das Traumschiff 20.04.

20:14 4,86

(+0,40) 19,9%

(+0,7%p.) 0,73

(+0,10) 15,5%

(+1,4%p.) Aktenzeichen XY... Ungelöst 16.04.

20:15 4,61

(+0,24) 19,5%

(+0,2%p.) 0,93

(+0,15) 19,3%

(+1,4%p.)

*Vergleich vorläufig vs. endgültig gewichtete Quoten; Zeitraum: 14.04.-20.04.; Reichweiten-Angaben in Mio.; Sendungen zwischen 18:00 und 23:30 Uhr; Quelle: AGF/Berechnungen DWDL.de

Endgültig gewichtete Quoten? Was ist das?

Die TV-Branche blickt jeden Morgen auf die Quoten des Vortages. Es handelt sich hier aber um "vorläufig gewichtete Daten". Sieben Tage später werden diese durch endgültig gewichtete Werte ersetzt, die eigentlich maßgeblich sind, die aber kaum noch wahrgenommen werden. In diese Zahlen fließt zum Einen ein Teil der zeitversetzten Nutzung (3 Tage nach TV-Ausstrahlung) ein. Zum Anderen stehen sie auf einer etwas breiteren Basis, weil bis dahin Nutzungsdaten aus weiteren TV-Haushalten bei der GfK eingegangen sind, die die Hochrechnung genauer machen. Seit der Umstellung auf den "Marktstandard Bewegtbild" zum 1. Januar 2024 wird überdies auch die Nutzung von Livestreams in den Mediatheken mit eingerechnet - was sich vor allem bei Sport-Übertragungen bemerkbar machen dürfte. Weiterhin nicht enthalten sind hingegen die zeitversetzten Mediatheken-Abrufe. Durch die Hereinnahme der Livestream-Zahlen werden diese endgültig gewichteten Werte nun immer erst acht statt wie bislang vier Tage nach der Ausstrahlung veröffentlicht. Wir blicken daher nun immer Montags auf die größten Änderungen, die sich dadurch in der vorletzten Woche ergeben haben.

Quelle für alle Daten in diesem Artikel, sofern nicht anders vermerkt: AGF SCOPE 1.9; Marktstandard: Bewegtbild; vorläufig gewichtete Daten; Tages-MA: Auswertungstyp TV-Zeitintervall; nutzungsbezogen; Sendungsdaten: Auswertungstyp TV; produktbezogen;