Der Plan schien eigentlich recht clever: Im Anschluss an "Wer wird Millionär?" wollte RTL das neue Hartwich-Quiz "Die perfekte Reihe" einem möglichst großen Publikum bekannt machen, bevor die Sendung in der kommenden Woche den Sendeplatz um 20:15 Uhr übernimmt. Diese Strategie ist nun wohl nur zum Teil aufgegangen. Zuerst die guten Nachrichten: Das Bilder-Quiz erreichte bei RTL im Schnitt 2,04 Millionen Zuschauerinnen und Zuschauer und damit wohl mehr als unter normalen Umständen, der Marktanteil beim Gesamtpublikum lag bei 8,9 Prozent.

Das hatte Daniel Hartwich auch Günther Jauch zu verdanken, der im Vorfeld noch 2,64 Millionen Zuschauerinnen und Zuschauer verzeichnete. Damit war "Wer wird Millionär?" aber schlechter unterwegs als zuletzt. Sämtliche Ausgaben der 3-Millionen-Euro-Woche erreichten zuletzt höhere Reichweiten. Bei den 14- bis 49-Jährigen lief es für Günther Jauch angesichts von 10,8 Prozent zudem ebenfalls recht mau - es war der niedrigste Marktanteil für die Show im laufenden Jahr.

"Die perfekte Reihe" baute später beim jungen Publikum noch deutlich ab, Daniel Hartwich kam in der klassischen Zielgruppe nur noch auf 6,5 Prozent und lag so deutlich unter dem Senderschnitt. "RTL Direkt" und "Zugriff! Jagd auf die falschen Polizisten" lagen im weiteren Verlauf des Abends mit 6,4 und 6,7 Prozent auf einem ähnlichen Niveau.

Am Ende musste sich RTL mit einem überschaubaren Tagesmarktanteil in Höhe von 8,2 Prozent begnügen. Damit landete man nur knapp vor Vox, das 7,6 Prozent erreichte. Beim Schwestersender lief es in der Primetime dank des "Die Höhle der Löwen"-Comebacks ziemlich gut. 1,29 Millionen Zuschauerinnen und Zuschauer sahen den Start in die neue Staffel, das waren fast exakt so viele wie bei der Staffel vor einem Jahr. Bei den 14- bis 49-Jährigen sorgten 420.000 für 9,4 Prozent Marktanteil. Einen zweistelligen Marktanteil haben die "Löwen" also verpasst, dennoch kann man in Köln zufrieden sein. Die Herbst-Staffel startete bei den Jüngeren mit einer nur unwesentlich höheren Reichweite.

Den Primetime-Sieg beim jungen Publikum mussten RTL und Vox ProSieben überlassen, die mit einer neuen Folge von "Jenke." mehr als eine halbe Million Zuschauerinnen und Zuschauer zwischen 14 und 49 Jahren erreichten. Insgesamt verzeichnete das ZDF die höchste Reichweite nach 20:15 Uhr. Den Film "Die Bachmanns" wollten 4,09 Millionen Menschen sehen, das entsprach 17,2 Prozent Marktanteil.

Aber auch beim Ersten kann man zufrieden sein: Die Tier/Naturdoku "Orcas - Herrscher der Meere" verzeichnete eine Reichweite in Höhe von 2,33 Millionen. Damit waren insgesamt 9,9 Prozent Marktanteil drin, beim jungen Publikum wurden 10,1 Prozent gemessen. "Hart aber fair" schraubte die Reichweite später 2,66 Millionen nach oben, dadurch lagen die Marktanteile bei 11,7 (gesamt) sowie 9,6 Prozent (14-49).

Quelle für alle Daten in diesem Artikel, sofern nicht anders vermerkt: AGF SCOPE 1.9; Marktstandard: Bewegtbild; vorläufig gewichtete Daten; Tages-MA: Auswertungstyp TV-Zeitintervall; nutzungsbezogen; Sendungsdaten: Auswertungstyp TV; produktbezogen;