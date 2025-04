am 29.04.2025 - 09:00 Uhr

Mit 8,4 Prozent Marktanteil ist ProSieben am Montag Tagesmarktführer geworden. Das hat man auch dank einer starken Primetime geschafft: Jenke von Wilmsdorff beschäftigte sich dort zur besten Sendezeit mit dem Thema Unsterblichkeit. Das wollten 540.000 junge Menschen zwischen 14 und 49 Jahren sehen, kein anderer Sender kam nach 20:15 Uhr auf eine höhere Reichweite, der Marktanteil lag bei 11,8 Prozent. Insgesamt verzeichnete "Jenke." 870.000 Zuschauerinnen und Zuschauer.

"Der Talk danach" hielt sich am späten Abend noch bei 530.000 Zuschauerinnen und Zuschauern sowie 8,3 Prozent Marktanteil in der klassischen Zielgruppe. Zudem lief es für ProSieben ab dem späten Nachmittag gut, hier war "taff" anlässlich des 30. Geburtstags erstmals in verlängerter Form zu sehen. 250.000 Menschen schalteten ein, der Zielgruppen-Marktanteil betrug sehr gute 10,8 Prozent. "Galileo" kam auf 8,7 Prozent, lediglich die "Simpsons" dazwischen enttäuschten mit 5,4 Prozent.

Einen Neustart gab es derweil in der Primetime von Sat.1: Die Adaption des österreichischen Originals "Amore unter Palmen" legte allerdings einen Fehlstart hin. Nur 640.000 Menschen schalteten ein, beim jungen Publikum kam man so nicht über 5,8 Prozent Marktanteil hinaus. Dafür lag die "Landarztpraxis" am Vorabend bei guten 7,3 Prozent. "Lenßen übernimmt" holte zuvor sogar noch mehr als 8 Prozent.

Bei RTLzwei meldeten sich ab 20:15 Uhr die Geiss-Töchter Davina und Shania zurück, aber auch sie enttäuschten aus Quotensicht. Mit zwei Folgen des Formats "We Love Monaco" erreichte der Sender lediglich 3,6 und 2,7 Prozent Marktanteil in der klassischen Zielgruppe. Insgesamt schalteten weniger als 400.000 Menschen ein. Damit lag RTLzwei auch deutlich hinter Kabel Eins, wo der Film "Jumper" 850.000 Personen unterhielt, der Marktanteil betrug 6,6 Prozent.

Quelle für alle Daten in diesem Artikel, sofern nicht anders vermerkt: AGF SCOPE 1.9; Marktstandard: Bewegtbild; vorläufig gewichtete Daten; Tages-MA: Auswertungstyp TV-Zeitintervall; nutzungsbezogen; Sendungsdaten: Auswertungstyp TV; produktbezogen;