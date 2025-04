Nicht zuletzt mit der kompletten "Let's Dance"-Jury hat RTL eine bemerkenswert prominente Truppe für die dritte Staffel von "Die Verräter" zusammengetrommelt, die nun - anders als die Halloween-Staffel im vergangenen Herbst - wieder komplett im Free-TV zu sehen sein wird. Mit Blick auf die Quoten hat sich der Aufwand für den Sender gelohnt: Zum Staffel-Auftakt markierte das Format am Dienstagabend einen neuen Bestwert.

Durchschnittlich 570.000 Zuschauerinnen und Zuschauer zwischen 14 und 49 Jahren sorgten ab 20:15 Uhr für einen sehr guten Marktanteil von 13,6 Prozent in der Zielgruppe. Das waren noch einmal eineinhalb Prozentpunkt mehr als bei den vorläufig gewichteten Werten, die der Auftakt der zweiten Staffel erzielt hatte - den zeigte RTL damals als eine Arte Schnupperangebot ebenfalls im Hauptprogramm, um seinen Streamingdienst RTL+ zu beflügeln.

Diesmal nun kam in der Primetime einzig "TV total" in die Nähe der "Verräter", die sich im Übrigen auch bei den 14- bis 59-Jährigen mit einem Marktanteil von 11,2 Prozent gut behaupteten und noch vor den Primetime-Formaten der Öffentlich-Rechtlichen landeten. Insgesamt schalteten 1,76 Millionen Zuschauerinnen und Zuschauer ein, die 8,2 Prozent Marktanteil entsprachen. Auch das bedeutete somit also gegenüber der Halloween-Staffel ein leichtes Plus.

Dazu kommt, dass RTL auch danach erfolgreich war: So erreichte "RTL Direkt" gute 11,0 Prozent Marktanteil in der klassischen Zielgruppe, ehe sich "Extra" gar auf 13,0 Prozent steigerte. Für das Magazin bedeutete das den besten Wert seit Anfang Februar. Freuen kann man sich in Köln aber auch mit Blick auf Vox, wo "Sing meinen Song" um 20:15 Uhr nach dem guten Staffel-Auftakt nun auf 10,2 Prozent Marktanteil kam - über einen Prozentpunkt mehr als in der Vorwoche.

Quelle für alle Daten in diesem Artikel, sofern nicht anders vermerkt: AGF SCOPE 1.9; Marktstandard: Bewegtbild; vorläufig gewichtete Daten; Tages-MA: Auswertungstyp TV-Zeitintervall; nutzungsbezogen; Sendungsdaten: Auswertungstyp TV; produktbezogen;