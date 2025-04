am 30.04.2025 - 08:59 Uhr

Die neue ProSieben-Show "Experte für alles" mit Klaas Heufer-Umlauf hat in der zweiten Woche Verluste hinnehmen müssen, schlug sich dennoch - vor allem mit Blick auf die Zielgruppe - erneut wacker. Nachdem die Premieren-Ausgabe noch fast elf Prozent Marktanteil bei den 14- bis 49-Jährigen erzielte, sorgten 400.000 junge Zuschauerinnen und Zuschauer diesmal für 9,8 Prozent. Das ist, auch verglichen mit jenen Formaten, die bislang auf dem Sendeplatz am Dienstag um 21:25 Uhr liefen, immer noch ein guter Wert.

Insgesamt kamen dem "Experten für alles" allerdings fast 200.000 Fans abhanden - die Reichweite sank auf 590.000 Zuschauerinnen und Zuschauer. "TV total" hatte im Vorfeld dagegen noch 970.000 Menschen unterhalten. In der Zielgruppe fand die Comedyshow mit Sebastian Pufpaff zudem wieder zurück zu alter Stärke: Nachdem der Marktanteil vor einer Woche überraschend bei weniger als neun Prozent lag, ging's nun wieder auf sehr gute 13,0 Prozent nach oben. An den "Verrätern" von RTL kam "TV total" aber nicht vorbei (DWDL berichtete).

Zu später Stunde kämpfte ProSieben zudem auch diesmal wieder mit großen Problemen: Trotz neuer Folge fiel "Bratwurst & Baklava - Die Show" mit nur noch 250.000 Zuschauerinnen und Zuschauern auf ein neues Alltzeit-Tief und schaffte in der Zielgruppe lediglich einen Marktanteil von 5,6 Prozent. Die Comedyserie "Intimate" erzielte mit drei Folgen danach sogar nur noch Werte zwischen 2,2 und 3,5 Prozent. Unterm Strich musste sich ProSieben daher dann auch mit einem Tagesmarktanteil von 7,7 Prozent sehr deutlich der Konkurrez aus Köln geschlagen geben, die mit 10,3 Prozent überzeugte.

Am Nachmittag tat sich das verlängerte "taff" zudem mit 8,6 Prozent Marktanteil schwerer als noch am Montag. Im Gegenzug überzeugte hingegen "Galileo" mit schönen 11,1 Prozent in der Zielgruppe. Für das Wissensmagazin war das der beste Wert seit mehr als einem Monat.

Quelle für alle Daten in diesem Artikel, sofern nicht anders vermerkt: AGF SCOPE 1.9; Marktstandard: Bewegtbild; vorläufig gewichtete Daten; Tages-MA: Auswertungstyp TV-Zeitintervall; nutzungsbezogen; Sendungsdaten: Auswertungstyp TV; produktbezogen;