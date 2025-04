Die Sonder-Staffel der "Steel Buddies" hat in der zweiten Woche noch einmal für kräftige steigende Quoten bei DMAX gesorgt. Nachdem das Format schon zum Auftakt mit einem Marktanteil von 3,5 Prozent glänzte, steigerte sich das "Projekt Panther" am Dienstag um 20:15 Uhr in der Zielgruppe auf herausragende 5,6 Prozent und bescherte dem Sender mit durchschnittlich 240.000 Zuschauerinnen und Zuschauern zwischen 14 und 49 Jahren damit zugleich einen Platz unter den 20 meistgesehenen Sendungen des Tages. Die Gesamt-Reichweite zog zudem auf 630.000 Personen an.

Ebenfalls bemerkenswert: In der klassischen Zielgruppe ließ DMAX zur besten Sendezeit sogar Sat.1 hinter sich. Dort tat sich der Dauerbrenner "Navy CIS" mit gerade mal 5,1 Prozent ziemlich schwer - und erreichte zugleich mit insgesamt 890.000 Zuschauerinnen und Zuschauern seine niedrigste Reichweite aller Zeiten. Danach gingen die Sat.1-Quoten zudem noch weiter zurück: Sowohl "The Irrational" als auch "FBI: Special Crime Unit" fielen beim Publikum mit Marktanteilen von 3,5 und 3,1 Prozent komplett durch. Erst nach 23 Uhr lief es für "FBI: Most Wanted" mit 5,4 Prozent wieder besser.

Durchweg desolat verlief der Dienstagabend zudem für Kabel Eins, wo der Spielfilm "Backdraft - Männer, die durchs Feuer gehen" mit gerade mal 2,8 Prozent Marktanteil enttäuschte, ehe "Kap der Angst" sogar nur 1,9 Prozent schaffte. Anders dagegen die Lage bei RTLzwei, das mit seiner Dokusoap "Armes Deutschland" weit über dem Senderschnitt performte. Mit 730.000 Zuschauerinnen und Zuschauern sowie einem Marktanteil von 7,1 Prozent in der Zielgruppe lief es für den Sender um 20:15 Uhr richtig gut.

Bei den Öffentlich-Rechtlichen musste indes das ZDF nach dem gefloppten "Wettlauf um die Welt" erneut einen Rückschlag hinnehmen. Diesmal war es die Doku "Roadtrip 1945", die mit 1,80 Millionen Zuschauerinnen und Zuschauern enttäuschte. Immerhin: Auf das "heute-journal" war danach mit 3,21 Millionen Verlass. Der Dreifach-Sieg ging beim Gesamtpublikum jedoch ans Erste: Dort lag die "Tagesschau" ganz vorne, gefolgt von "Tierärztin Dr. Mertens" mit 3,91 Millionen Zuschauerinnen und Zuschauern. "In aller Freundschaft" wollten danach noch 3,63 Millionen sehen. Kleiner Trost für die Mainzer:

Bei ZDFneo trumpfte "Marie Brand" mit 1,70 Millionen Zuschauerinnen und Zuschauern um 20:15 Uhr auf. Dafür ließ das Interesse dort ab 21:45 Uhr rapide nach: Die Comedyserie "Späti" hielt zunächst zwar noch 450.000 Menschen vor dem Fernseher, kam mit einer weiteren Folge aber schon nicht mehr über 230.000 Zuschauerinnen und Zuschauer hinaus.

Quelle für alle Daten in diesem Artikel, sofern nicht anders vermerkt: AGF SCOPE 1.9; Marktstandard: Bewegtbild; vorläufig gewichtete Daten; Tages-MA: Auswertungstyp TV-Zeitintervall; nutzungsbezogen; Sendungsdaten: Auswertungstyp TV; produktbezogen;