Der Hamburger SV spielt in der kommenden Saison wieder in der 1. Fußball Bundesliga. Am Samstagabend machten die Hamburger den Aufstieg mit einem Sieg gegen Ulm perfekt - und sorgten so für extrem hohe Quoten bei Sport1 und Sky. Die Partie war ab 20:30 Uhr sowohl im Pay-TV als auch im Free-TV zu sehen - und das Ergebnis ist mehr als beachtlich. Bei Sport1 sahen 980.000 Menschen zu, mehr waren es in den vergangenen Jahren bei den Live-Übertragungen der Zweitliga-Spiele nie. Bei Sky kamen weitere 600.000 Zuschauerinnen und Zuschauer hinzu.

Zusammengerechnet sahen also mehr als eineinhalb Millionen Menschen den HSV-Aufstieg. Beim jungen Publikum war die Partie sogar Marktführer am Abend, wenn man die Reichweiten von Sport1 und Sky zusammenrechnet. Sport1 kam auf 360.000 Zuschauerinnen und Zuschauer im Alter zwischen 14 und 49 Jahren, bei Sky waren es 320.000. Während der Free-TV-Sender sich auch hier über einen Rekord-Marktanteil in Höhe von 8,3 Prozent freuen konnte, lief es auch bei Sky mit 7,2 Prozent fantastisch.

Die Spielanalyse bei Sport1 sahen später noch 530.000 Menschen, in der klassischen Zielgruppe waren auch damit hervorragende 6,9 Prozent Marktanteil drin. Für den Sender war es nun auch ein Abschied von den Live-Übertragungen der Zweitliga-Partien am Samstagabend. Diese Ausstrahlungsrechte liegen ab der kommenden Saison bei RTL Deutschland, das die Spiele entweder im Hauptprogramm bei RTL oder bei Nitro zeigen wird. Sport1 kam mit den Übertragungen sowohl in dieser als auch in der letzten Saison im Schnitt auf rund eine halbe Million Zuschauerinnen und Zuschauer.

Sky punktete am Samstag darüber hinaus natürlich auch noch mit den Spielen der 1. Bundesliga. Die Konferenz am Nachmittag blieb zwar bei weniger als einer Million Zuschauerinnen und Zuschauer hängen, genau genommen waren es 940.000, der Marktanteil bei den 14- bis 49-Jährigen lag dennoch bei starken 22,8 Prozent. Das Topspiel am Abend lief dann besser als sonst: Das Match zwischen Bayern und Gladbach sahen 970.000 Personen, das entsprach 14,1 Prozent Marktanteil.

Durch diese starken Werte brachte es Sky am Samstag auf einen Tagesmarktanteil (14-49) in Höhe von 5,7 Prozent, damit lag man noch vor dem ZDF und Sat.1, die beide auf jeweils 5,3 Prozent kamen. Sport1 war angesichts von 2,7 Prozent Tagesmarktanteil ebenfalls viel stärker als sonst.

