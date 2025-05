Auf Dwayne "The Rock" Johnson konnte sich ProSieben am Sonntagabend verlassen. Am "Tatort" kam der Schauspieler mit seinem Actionstreifen zwar nicht vorbei, doch mit der Free-TV-Premiere von "Black Adam" positionierte der Hollywood-Star den Privatsender in der Zielgruppe als größten Verfolger der Krimireihe. Durchschnittlich 590.000 Zuschauerinnen und Zuschauer zwischen 14 und 49 Jahren sahen den Film, der mit einem Marktanteil von 12,8 Prozent zum stärksten ProSieben-"Blockbuster" seit Ende Dezember avancierte.

Insgesamt schalteten 1,54 Millionen Menschen ein, ehe "Mission Impossible: Rogue Nation" im Anschluss noch knapp über eine halbe Million vor dem Fernseher hielt und immerhin 9,6 Prozent Marktanteil bei den 14- bis 49-Jährigen verbuchte. Zufrieden kann man in Unterföhring aber auch mit Blick auf Sat.1 sein, wo "Fack ju Göhte 3" mit schönen 10,5 Prozent Marktanteil in der Zielgruppe überzeugte.

RTL hatte im Film-Dreikampf dagegen das Nachsehen und kam mit "Jurassic World: Das gefallene Königreich" nicht über 8,4 Prozent in der Zielgruppe hinaus. Noch schwerer tat sich danach jedoch "Stern TV am Sonntag", für das nur noch 6,9 Prozent Marktanteil drin waren. Damit lag RTL den gesamten Abend hinter Vox, wo "Kitchen Impossible" zwar etwas schwächer performte als vor einer Woche, mit einem Marktanteil von 9,1 Prozent aller gleichwohl erfolgreich war. Die Gesamt-Reichweite des Koch-Formats fiel allerdings mit 930.000 Zuschauerinnen und Zuschauern niedriger aus denn je.

Von solchen Sorgen träumt man indes bei RTLzwei - dort geriet nämlich "Planet der Affen - Revolution" am Sonntagabend komplett unter die Räder. Gerade mal 200.000 Menschen sahen den Film, der noch dazu in der Zielgruppe mit nur 1,6 Prozent Marktanteil völlig enttäuschte. RTLzwei lag damit nicht nur weit hinter Kabel Eins, wo "Die größten Geheimnisse der Welt" solide 4,3 Prozent Marktanteil erzielten, sondern erreichte sogar eine niedrigere Reichweite als die Spartensender Sixx, Nitro oder One.

Quelle für alle Daten in diesem Artikel, sofern nicht anders vermerkt: AGF SCOPE 1.9; Marktstandard: Bewegtbild; vorläufig gewichtete Daten; Tages-MA: Auswertungstyp TV-Zeitintervall; nutzungsbezogen; Sendungsdaten: Auswertungstyp TV; produktbezogen;