Nachdem der "Geissens"-Ableger "Davina & Shania - We love Monaco" vor zwei Wochen noch ziemlich schlecht gestartet war, ging es schon in der vergangenen Wochen auf ordentliche Quoten bergauf. An diesem Montag haben die Geiss-Töchter die Quoten von RTLzwei aber regelrecht explodieren lassen. Mit zwei Folgen ihres Formats erreichten sie 9,5 und 9,3 Prozent Marktanteil in der klassischen Zielgruppe, besser lief es für das Format noch nie. Und auch die "Geissens" selbst konnten in der letzten Staffel nie einen höheren Marktanteil einfahren.

Das gestiegene Interesse drückt sich auch in Reichweiten aus: 600.000 bzw. 680.000 Zuschauerinnen und Zuschauer waren am Montagabend mit dabei, gegenüber der Vorwoche ist das eine deutliche Steigerung von mehr als 100.000 pro Folge. Davina und Shania mussten sich damit nur knapp hinter der Vox-Gründershow "Die Höhle der Löwen" einsortieren, die es auf 440.000 junge Zuschauerinnen und Zuschauer sowie 11,5 Prozent Marktanteil brachte. Insgesamt sahen 1,17 Millionen Menschen zu.

Die Stärke von RTLzwei ist wohl auch auf die gleichzeitige Schwäche von RTL zurückzuführen. Dort verlor die dritte und letzte Ausgabe von "Die perfekte Reihe - Das Bilder-Quiz" nochmal etwas an Zugkraft, lediglich eine Million Menschen waren mit dabei, als Daniel Hartwich die Show moderierte. Der Marktanteil beim jungen Publikum lag bei 6,1 Prozent. Das neue Investigativ-Format "#wallraffen" steigerte sich später immerhin noch auf 8,4 Prozent, 620.000 Personen sahen die Folge, in der es um den illegalen Organhandel ging.

Auch bei ProSieben gingen die Quoten zurück: Die neue Sitcom "Georgie & Mandy" schnupperte zum Start in der vergangenen Woche noch an einem zweistelligen Marktanteil, jetzt waren für zwei Folgen lediglich 7,6 und 8,0 Prozent drin. "Young Sheldon"-Wiederholungen lagen später bei weniger als 7 Prozent. Damit lief es für ProSieben aber noch besser als für Sat.1, wo "Amore unter Palmen" weiter enttäuscht, für die neueste Ausgabe waren jetzt nur 4,6 Prozent drin.

Richtig stark verlief der Tag dagegen für RTLup. Der Spartensender beendete den Montag mit 4,5 Prozent Tagesmarktanteil und lag so noch vor Kabel Eins, das sich mit 3,8 Prozent begnügen musste. Beim Spartensender punktete "Dr. Stefan Frank" in der Primetime mit bis zu 3,0 Prozent, später konnten alte "Hinter Gittern"-Folgen diesen Erfolg noch vervielfachen. Die Folge, die um Mitternacht startete, holte 10,7 Prozent. In der Daytime lagen die Gerichtsshows und Blaulicht-Formate bei teilweise mehr als 7 Prozent.

Doch noch einmal kurz zurück zu RTLzwei, wo die Primetime zwar hervorragend funktionierte - in der Daytime meldete sich allerdings die im vergangenen Jahr so erfolgreich eingeführte Reihe "Unser Supermarkt" nur ziemlich blass zurück. Lediglich 140.000 Menschen sahen ab 16 Uhr zu, das entsprach 2,4 Prozent Marktanteil in der Zielgruppe. Das sind zum Comeback direkt zwei neue Tiefstwerte. Eine Wiederholung kam zuvor auf 2,2 Prozent.

