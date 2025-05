8,63 Millionen Menschen haben sich am Montagabend einen neuen Krimi der "Nord Nord Mord"-Reihe mit Peter Heinrich Brix als Carl Sievers angesehen. Kein anderes Format erreichte an diesem Tag auch nur annähernd eine so hohe Reichweite, der Marktanteil lag bei überragenden 37,1 Prozent. Überhaupt nur ein einziges Mal kam in diesem Jahr ein Film auf dem Sendeplatz am Montagabend im ZDF auf eine höhere Reichweite: Es war ein weiterer "Nord Nord Mord"-Krimi, der noch ein etwas größeres Publikum hatte.

Auch bei den 14- bis 49-Jährigen ist "Nord Nord Mord" nicht zu schlagen gewesen - jedenfalls nicht von anderen Sendern und nach 20:15 Uhr. 520.000 Zuschauerinnen und Zuschauer in diesem Alter sorgten für 12,4 Prozent Marktanteil. Das "heute journal" steigerte sich später sogar noch etwas auf 13,6 Prozent. Das Format mit der höchsten Reichweite in dieser Altersklasse war, fast schon traditionell, die "Tagesschau" mit 820.000 Zuschauerinnen und Zuschauer. Insgesamt lag die Nachrichtensendung bei 4,86 Millionen.

Durch den starken Vorlauf hatte das "heute journal" am Montag damit sogar eine höhere Gesamtreichweite als die 20-Uhr-"Tagesschau", wobei hier die Reichweiten nicht mitgerechnet sind, die die Sendung in den Dritten geholt hat. Das Nachrichtenmagazin der Mainzer erreichte im Anschluss an den Krimi jedenfalls 4,93 Millionen Menschen.

Gute Quoten erzielten die ZDF-Familie derweil auch in der Sparte: "Inspector Barnaby" kam bei ZDFneo zu Beginn der Primetime auf 1,07 Millionen Zuschauerinnen und Zuschauer, eine weitere Ausgabe der Reihe steigerte sich danach sogar noch auf 1,62 Millionen. Der zunächst erzielte Marktanteil in Höhe von 4,6 Prozent wurde später noch auf 10,4 Prozent nach oben geschraubt.

Damit hatte ZDFneo sogar mehr Reichweite als Das Erste in der Primetime, dort erreichte die Doku "Magisches Frankreich" nur 1,59 Millionen Menschen, das entsprach 6,9 Prozent Marktanteil. "hart aber fair" versammelte im Anschluss noch 1,75 Millionen Personen vor den TV-Geräten. Damit konnte Louis Klamroth die Reichweite der Doku zwar steigern, dennoch war es die niedrigste Reichweite der Talkshow auf diesem Sendeplatz seit August 2024. Der Marktanteil lag bei schwachen 7,9 Prozent.

Quelle für alle Daten in diesem Artikel, sofern nicht anders vermerkt: AGF SCOPE 1.9; Marktstandard: Bewegtbild; vorläufig gewichtete Daten; Tages-MA: Auswertungstyp TV-Zeitintervall; nutzungsbezogen; Sendungsdaten: Auswertungstyp TV; produktbezogen;