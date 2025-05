Als die RTL-Sendung "Die Verräter" in der vergangenen Woche ihre Auftaktwerte nicht halten konnte und deutlich Zuspruch verloren hatte, musste man für den weiteren Verlauf der Staffel in Köln schlimmes befürchten. Das von Sonja Zietlow moderierte Spiel um Lug und Trug hat sich in der dritten Woche allerdings spürbar gesteigert, so kletterte die Reichweite wieder auf 1,52 Millionen. In der klassischen Zielgruppe sorgten 500.000 Zuschauerinnen und Zuschauer für 11,5 Prozent, vor einer Woche kam das Format nur auf 8,3 Prozent.

"Die Verräter" lagen damit auch vor "TV Total", das bei ProSieben angesichts von 11,6 Prozent zwar einen minimal höheren Marktanteil einfahren konnte, dafür aber nur auf 490.000 junge Zuschauerinnen und Zuschauer kam. Der etwas höhere Marktanteil ist der kürzeren Sendezeit geschuldet. Insgesamt verzeichnete "TV Total" 1,04 Millionen Zuschauende. Gut lief es für ProSieben auch ab dem späten Nachmittag, da übertrug man das Spiel der deutschen Eishockey-Mannschaft gegen Norwegen. Während die ersten beiden Drittel mit 17,9 und 15,9 Prozent sehr stark waren, holte das letzte Drittel immerhin noch 10,8 Prozent.

Ziemlich bitter wurde es für ProSieben allerdings am späteren Abend. Das Verbrauchermagazin "Experte für alles" mit Klaas Heufer-Umlauf erreichte nur noch 430.000 Menschen und damit so wenige wie nie zuvor. Auch der Marktanteil fiel auf einen Tiefstwert, 6,9 Prozent wurden gemessen. "Bratwurst & Baklava - Die Show" war später nur noch zu 4,3 Prozent gut, auch das ist der schlechteste jemals gemessene Wert. Bei RTL lag "Extra" im Gegensatz dazu noch bei guten 10,4 Prozent.

Die Muskeln hat derweil auch mal wieder DMAX spielen lassen. "Steel Buddies - Projekt Panther" unterhielt zur besten Sendezeit 700.000 Zuschauerinnen und Zuschauer, eine höhere Reichweite hatte das Format beim Sender zuletzt im Oktober 2023. Bei den 14- bis 49-Jährigen waren starke 5,5 Prozent Marktanteil drin. Damit zeigte der Männersender in der Primetime RTLzwei die Rücklichter, dort kam die Dokureihe "Armes Deutschland" auf 570.000 Zuschauerinnen und Zuschauer sowie 5,2 Prozent.

Seine Primetime-Pläne für diese Woche kurzfristig umgeschmissen hat offenbar Sport1. Der Sender hatte eigentlich die Ausstrahlung von Filmen angekündigt, das lief am Montag mit offiziell ausgewiesenen 0,0 Prozent Marktanteil in der klassischen Zielgruppe aber so schlecht, dass man am Dienstag kurzerhand "My Style Rocks" in die Primetime beförderte. Die Modeshow erreichte dort immerhin 0,3 Prozent. Die Gesamtreichweite betrug allerdings nur 20.000 - das waren 10.000 weniger als den Film "Lease on Love" am Montag gesehen hatten.

Quelle für alle Daten in diesem Artikel, sofern nicht anders vermerkt: AGF SCOPE 1.9; Marktstandard: Bewegtbild; vorläufig gewichtete Daten; Tages-MA: Auswertungstyp TV-Zeitintervall; nutzungsbezogen; Sendungsdaten: Auswertungstyp TV; produktbezogen;