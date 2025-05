Bevor "Du gewinnst hier nicht die Million" bei RTL Geschichte sein wird, setzt der Sender auf Sonderausgaben der Raab-Show. An diesem Mittwoch beschäftige sich der Moderator mit dem am Wochenende anstehenden ESC, was insofern konsequent ist, weil er ja maßgeblich dafür verantwortlich ist, dass Deutschland vom Duo Abor & Tynna vertreten wird. Weil sich Raab direkt aus Basel meldete, kam die Show in einer spürbar anderen Optik daher als üblich. Von einem möglichen ESC-Hype war allerdings nicht zu spüren.

Raab verzeichnete mit "Chefsache ESC 2025 - Live aus Basel" insgesamt nur 730.000 Zuschauerinnen und Zuschauer, für "Du gewinnst hier nicht die Million" lief es in den zurückliegenden Wochen auf diesem Sendeplatz nur ein einziges Mal schlechter. Bei den 14- bis 49-Jährigen reichten 380.000 Zuschauer immerhin zu 9,1 Prozent.

Damit musste sich Stefan Raab in der Primetime jedoch recht klar Joko und Klaas unterordnen. Die hatten sogar insgesamt eine höhere Reichweite und kamen mit der Show, in der sie gegen ihren Sender antreten, auf 840.000 Zuschauerinnen und Zuschauer. Das Allzeit-Tief aus der vergangenen Woche hat man damit allerdings noch einmal minimal unterboten. Bei den 14- bis 49-Jährigen standen 13,2 Prozent zu Buche - es ist der bislang niedrigste Wert der Staffel. Dass auch "Joko & Klaas gegen ProSieben" stark litt, dürfte mit "Aktenzeichen XY" zusammenhängen, das im ZDF mehr als 20 Prozent Marktanteil beim jungen Publikum holte.

Am späten Abend setzte ProSieben übrigens auf die neue Abenteuershow "Most Wanted", die eigentlich für Joyn produziert wurde. Hier sahen im Schnitt noch 330.000 Menschen zu, der Zielgruppen-Marktanteil lag bei immerhin 8,2 Prozent. Bei RTL lief es für "Stern TV" mit 8,7 Prozent minimal besser.

Und dann noch ein kurzer Blick auf Sat.1, wo sich der "Fertiggerichte-Check" mit Stefano Zarrella verabschiedete. Und während es für das Format in Sachen Marktanteil bislang nur bergab ging, konnte man diesen Trend zum Ende stoppen. Am Mittwoch wurden 6,3 Prozent gemessen - etwas mehr als vor einer Woche. 810.000 Personen schalteten ein, nur zum Auftakt verzeichnete die Reihe eine höhere Reichweite.

Quelle für alle Daten in diesem Artikel, sofern nicht anders vermerkt: AGF SCOPE 1.9; Marktstandard: Bewegtbild; vorläufig gewichtete Daten; Tages-MA: Auswertungstyp TV-Zeitintervall; nutzungsbezogen; Sendungsdaten: Auswertungstyp TV; produktbezogen;