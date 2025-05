RTLzwei hat am Mittwoch einen Tagesmarktanteil in Höhe von 3,0 Prozent erzielt und lag damit nur 0,5 Prozentpunkte vor ZDFinfo. Zurückzuführen ist das auch auf eine schwache Primetime. "Kampf der Realitystars" holte mit zwei Folgen lediglich 3,6 Prozent Marktanteil, schlechter lief es für das Format in seiner Geschichte überhaupt noch nie. Während die erste Folge des Abends auf 500.000 Zuschauerinnen und Zuschauer kam, waren später noch 470.000 mit dabei.

Für die Realityshow ist es nach dem soliden bis guten Start in der Vorwoche ein herber Rücksetzer. Zur Erinnerung: Den Auftakt vor einer Woche sahen noch 700.000 Menschen und der Marktanteil lag bei 6,2 Prozent. Aber schon damals war klar, dass auch diese Staffel im linearen TV kein Selbstläufer werden würde, denn die zweite Folge konnte die guten Werte nicht halten (DWDL.de berichtete). Die Abrufzahlen der ersten Folge bei RTL+ waren gut, wie sich die Show danach entwickelt hat, ist bislang nicht klar.

Noch schlechter lief es für RTLzwei im weiteren Verlauf des Abends: Zwei Wiederholungen von "Willkommen bei Familie Weiß" lagen nur bei etwas mehr als 1,0 Prozent. "Davina & Shania - We Love Monaco" fiel später sogar noch unter diese Marke. Gute Nachrichten kommen derweil aus dem Nachmittagsprogramm: Nachdem sich "Unser Supermarkt" am Montag und Dienstag noch ziemlich schwer getan hatte, reichte es jetzt für sehr gute 6,1 Prozent Marktanteil, eine alte Folge blieb zuvor noch bei 3,3 Prozent hängen.

Doch nicht nur RTLzwei hatte am Mittwoch mit Problemen zu kämpfen. Auch Kabel Eins (4,0 Prozent) und Vox (5,9 Prozent) fuhren recht überschaubare Tagesmarktanteile ein. Kabel Eins unterhielt in der Primetime mit dem Film "Phantastische Tierwesen und wo sie zu finden sind" nur etwas mehr als eine halbe Million Menschen, der Marktanteil in der Zielgruppe lag bei 4,4 Prozent. "Die neun Pforten" lag später bei 3,7 Prozent. Vox kam mit mehreren "Bones"-Folgen nicht über 5,5 Prozent hinaus.

Interessant ist auch, wie es für Sport1 lief. Der Sender wollte in dieser Woche in der Primetime eigentlich Filme zeigen, doch nachdem es am Montag schlecht lief, beförderte man am Dienstag kurzerhand "My Style Rocks" auf den Sendeplatz um 20:15 Uhr. Am Mittwoch sendete man nun vier Folgen von "Container Wars" - und die verzeichneten immerhin bis zu 100.000 Zuschauerinnen und Zuschauer. Während die ersten beiden Folgen 0,0 Prozent Marktanteil beim jungen Publikum erreichten, lief es später mit bis zu 0,7 Prozent deutlich besser. Als "My Style Rocks" am späten Abend übernahm, ging die Reichweite auf 20.000 zurück. Der Marktanteil sank auf 0,1 Prozent. Im Nachmittagsprogramm erreichte die Modeshow jedoch 0,6 Prozent.

Quelle für alle Daten in diesem Artikel, sofern nicht anders vermerkt: AGF SCOPE 1.9; Marktstandard: Bewegtbild; vorläufig gewichtete Daten; Tages-MA: Auswertungstyp TV-Zeitintervall; nutzungsbezogen; Sendungsdaten: Auswertungstyp TV; produktbezogen;