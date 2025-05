In der kommenden Woche geht die nunmehr 18. Staffel von "Let's Dance" bei RTL zu Ende und schon jetzt lässt sich sagen: Sie war auch diesmal wieder ein verlässlicher Quotengarant am Freitagabend, auch wenn die linearen Quoten leicht hinter denen der letzten Jahre zurückblieben. Beim Halbfinale am Freitagabend schauten im Schnitt nun 0,72 Millionen 14- bis 49-Jährige zu, das reichte in dieser Altersgruppe für einen Marktanteil von 18,9 Prozent, auch in der erweiterten Zielgruppe 14-59 lief es mit 17,0 Prozent Marktanteil sehr gut.

Insgesamt hatten 3,24 Millionen Zuschauerinnen und Zuschauer eingeschaltet, was 16,6 Prozent des Gesamtpublikums entsprach. 1,75 Millionen blieben auch beim nachfolgenden "Exclusiv Spezial" dran, die Marktanteile blieben mit 16,8 Prozent beim Gesamtpublikum und 16,3 Prozent bei den 14- bis 49-Jährigen hoch. RTL sicherte sich damit nicht nur die Primetime-Marktführung, sondern hielt die Konkurrenz beim jungen Publikum auch mit Blick auf die Tagesmarktanteile auf Abstand: Mit 12,4 Prozent bei den 14- bis 49-Jährigen lag RTL vier Prozentpunkte vor dem ZDF, ProSieben lag als zweitstärkster Privatsender bei 8,0 Prozent.

Enttäuschend verlief der Abend diesmal für Sat.1: Hatte man sich mit den "Besten Comedians Deutschlands" in den letzten Wochen noch recht wacker gegen "Let's Dance" geschlagen, so reichte es diesmal nur noch für 6,8 Prozent Marktanteil bei den 14- bis 49-Jährigen. Die Gesamt-Reichweite fiel mit 0,76 Millionen auf den bislang niedrigsten Wert für die Comedy-Reihe. Sat.1 sortierte sich damit hinter ProSieben ein, das mit dem Film "Mission Impossible: Fallout" 8,3 Prozent Marktanteil beim jungen Publikum erzielte, in Sachen Gesamt-Reichweite aber mit 950.000 ebenfalls unter der Millionen-Marke blieb.

Die Millionen-Marke knackte auch Vox mit "Goodbye Deutschland - Die Bilanz" nicht, mit 8,0 Prozent Marktanteil bei den 14- bis 49-Jährigen kann man dort trotzdem ziemlich zufrieden sein. Auch für RTLzwei sah es um 20:15 Uhr gut aus, der Film "Fury - Herz aus Stahl" lag bei 5,3 Prozent in der klassischen Zielgruppe und damit weit über dem Senderschnitt. 0,53 Millionen Zuschauerinnen und Zuschauer waren insgesamt dabei. Kabel Eins erreichte mit "Navy CIS" bis zu 0,52 Millionen Personen, um 20:15 Uhr lag der Marktanteil beim jungen Publikum noch bei ordentlichen 4,1 Prozent, dann ging's aber Stück für Stück bergab. "The Irrational" floppte um 23:15 Uhr mit nur 2,7 Prozent in der klassischen Zielgruppe.

Quelle für alle Daten in diesem Artikel, sofern nicht anders vermerkt: AGF SCOPE 1.9; Marktstandard: Bewegtbild; vorläufig gewichtete Daten; Tages-MA: Auswertungstyp TV-Zeitintervall; nutzungsbezogen; Sendungsdaten: Auswertungstyp TV; produktbezogen;