Mit einem Tagesmarktanteil von 16,5 Prozent beim Gesamtpublikum war das ZDF der Konkurrenz am Freitag mal wieder weit enteilt, RTL kam als zweitstärkster Sender mit fünfeinhalb Prozentpunkten Rückstand über die Ziellinie. Die Krimiserie "Der Alte" steigerte sich in der Primetime sogar auf einen neuen Staffelrekord: 5,3 Millionen schalteten insgesamt ein 330.000 mehr als in der vergangenen Woche. Der Marktanteil lag beim Gesamtpublikum bei 23,7 Prozent, auch in der jüngeren Altersgruppe 14-49 lief es mit 9,9 Prozent Marktanteil für ZDF-Verhältnisse richtig gut.

Auch ab 21:15 Uhr blieb das ZDF vorn, obwohl mit "Letzte Spur Berlin" nur eine Wiederholung gezeigt wurde. Die hielt aber trotzdem 4,17 Millionen Krimi-Fans dran, was für 18,9 Prozent Marktanteil reichte. Das Erste machte es dem ZDF aber auch recht einfach, weil auch dort nur eine Wiederholung zu sehen war. Der Film "Schlaflos in Portugal" erreichte mit 2,43 Millionen Zuschauerinnen und Zuschauern dann auch nur 10,9 Prozent Marktanteil.

Das ZDF drehte dann am späteren Freitagabend wie gewohnt auch bei den Jüngeren auf. Die "heute-show" erzielte hervorragende 22,4 Prozent Marktanteil bei den 14- bis 49-Jährigen und war in dieser Altersgruppe die zweitmeistgesehene Sendung des Tages hinter der "Tagesschau". Insgesamt schauten 3,63 Millionen Personen zu. Danach lief es auch fürs "ZDF Magazin Royale" beim jungen Publikum sehr gut: Der Marktanteil bei den 14- bis 49-Jährigen lag bei 17,4 Prozent, insgesamt wurden 1,64 Millionen Zuschauerinnen und Zuschauer gezählt.

Den höchsten Marktanteil des Tages erzielte das ZDF aber schon am Nachmittag. Als ab 16:12 Uhr eine alte Folge der "Rosenheim-Cops" wiederholt wurde, lag die Gesamt-Reichweite bei 2,04 Millionen - das war in etwa jeder Vierte, der zu diesem Zeitpunkt lineares Fernsehen nutzte. Der Marktanteil lag bei 24,7 Prozent. Jüngere waren allerdings kaum darunter: Von diesen 2,04 Millionen waren nur 0,04 Millionen zwischen 14 und 49 Jahren alt, in dieser Altersgruppe belief sich der Marktanteil daher nur auf 3,2 Prozent - was es zugleich zur ZDF-Sendung mit dem zweitniedrigsten Marktanteil des Tages machte.

