Auch wenn Das Erste mit dem "Eurovision Song Contest" das TV-Geschehen am Samstagabend klar dominierte, konnte sich das ZDF auf die Krimi-Fans verlassen. Der "Wilsberg"-Krimi "Mit allen Wassern gewaschen" erreichte trotzdem ab 20:15 Uhr 5,93 Millionen Zuschauerinnen und Zuschauer, der Marktanteil belief sich auf stolze 25,0 Prozent. Auch "Der Staatsanwalt" wusste im Anschluss mit einer Gesamt-Reichweite von 3,88 Millionen und 16,4 Prozent Marktanteil zu überzeugen.

Beim jungen Publikum spielte "Wilsberg" zwar mit 6,2 Prozent Marktanteil nur eine Nebenrolle - war aber trotzdem gefragter als alles, was die Privaten dem ESC entgegen setzten. RTL kam mit der "Großen Lachparade" auf einen Marktanteil von 5,0 Prozent bei den 14- bis 49-Jährigen, hatte durch die Kooperation mit der ARD aber auch seinen Anteil daran, dass der ESC dieses Jahr noch etwas unbesiegbarer war als sonst. RTL gelang als einzigem Privatsender am Abend unterdessen der Sprung über die Millionen-Marke: 1,07 Millionen sahen hier insgesamt im Schnitt zu.

Sat.1 erreichte mit dem Film "Harry Potter und die Heiligtümer des Todes (1)" insgesamt 670.000 Personen, der Marktanteil in der klassischen Zielgruppe lag bei 4,8 Prozent. Größter Verlierer des Abends war ProSieben, wo gerade mal 160.000 Personen eine alte Folge vom "Duell um die Welt" sehen wollten. Die Folge waren Marktanteile von nur 0,8 Prozent beim Gesamtpublikum und 1,6 Prozent bei den 14- bis 49-Jährigen.

Kabel Eins erreichte mit "Navy CIS: Hawaii" hingegen bis zu 470.000 Zuschauerinnen und Zuschauer, "Navy CIS: L.A." kam danach auf bis zu 450.000 - erheblich mehr also als das, was ProSieben vorzuweisen hatte. Allerdings waren es vorwiegend Ältere, der Marktanteil bei den 14- bis 49-Jährigen bewegte sich bis Mitternacht nur zwischen 0,7 und 1,2 Prozent. RTLzwei erzielte mit dem Film "Die Insel" einen Marktanteil von 2,1 Prozent in der klassischen Zielgruppe, Vox kam zum Start in den Abend mit "Clifford, der große rote Hund" auf 2,5 Prozent beim jungen Publikum. Am späteren Abend stürzte "Exodus: Götter und Könige" aber unter die 1-Prozent-Marke in der klassischen Zielgruppe.

Quelle für alle Daten in diesem Artikel, sofern nicht anders vermerkt: AGF SCOPE 1.9; Marktstandard: Bewegtbild; vorläufig gewichtete Daten; Tages-MA: Auswertungstyp TV-Zeitintervall; nutzungsbezogen; Sendungsdaten: Auswertungstyp TV; produktbezogen;