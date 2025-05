Rückenwind für Sport1: Mit der neuen Primetime-Show "Darts Party" hat der Sender, der sich zunehmend auf Unterhaltungsformate konzentriert, zum Auftakt gute Quoten eingefahren. 80.000 Zuschauerinnen und Zuschauer waren mit dabei und sahen, wie sechs Teilnehmer zunächst einen Hindernisparcours bewältigen mussten, ehe sie im Darts gegeneinander antreten konnten. Das waren bereits zum Auftakt mehr als das, was "MasterChef" über Wochen hinweg in der Spitze erzielt hatte.

Und auch der Marktanteil in der klassischen Zielgruppe stimmte: "Darts Party" kam zum Auftakt auf 1,0 Prozent Marktanteil bei den 14- bis 49-Jährigen. Damit lag die Eigenproduktion über dem Senderschnitt, "MasterChef" kam zuletzt in der Spitze auf ziemlich magere 0,5 Prozent - oft wurden auch 0,0 Prozent ausgewiesen. Als Sport1 am späten Abend "Darts Party"noch einmal wiederholte, sahen noch 50.000 Menschen zu, auch da lag der Marktanteil bei 1,0 Prozent.

Sollte die Show diese Zahlen in den kommenden Tagen ansatzweise halten können, wäre das ein schöner Erfolg für den Sender. Und vielleicht ein Ansporn, mehr in Unterhaltungsformate zu investieren, die besser zum Sender passen. Aber auch für die Modeshow "My Style Rocks" verlief der Wochenstart richtig gut, mit einer neuen Folge erzielte Sport1 ab dem späten Nachmittag 1,5 Prozent Marktanteil - Bestwert. 30.000 Menschen sahen zu.

Am Montagabend ging es übrigens auch bei ProSieben Maxx sportlich in der Primetime zu. Beim Spartensender aus Unterföhring ist die Baller League zu sehen gewesen. Das Finale ab 21:23 Uhr sahen 140.000 Menschen, die zweite Halbzeit verzeichnete noch 100.000 Zuschauerinnen und Zuschauer. Mit 1,8 Prozent Marktanteil erzielte die erste Halbzeit eine gute Quote, danach ging es aber auf 1,2 Prozent bergab. Das erste Halbfinale lag am Vorabend bei deutlich weniger als 1 Prozent, während sich das zweite Halbfinale im Anschluss etwas über dieser Marke bewegte.

Möglicherweise etwas ungünstig für das erste Halbfinale der Baller League war die Tatsache, dass zur gleichen Zeit bei ProSieben die deutsche Eishockey-Nationalmannschaft gespielt hat. Das Match gegen Tschechien sahen in der Spitze etwas mehr als eine halbe Million Menschen. Mehr waren es wohl auch deshalb nicht, weil das Spiel aus deutscher Sicht mit 0:5 eine ziemlich klare Sache war. In jedem Fall erzielte die Übertragung bei ProSieben durchweg mehr als 10 Prozent Marktanteil, während des zweiten Drittels wurden sogar 13,0 Prozent gemessen.

Quelle für alle Daten in diesem Artikel, sofern nicht anders vermerkt: AGF SCOPE 1.9; Marktstandard: Bewegtbild; vorläufig gewichtete Daten; Tages-MA: Auswertungstyp TV-Zeitintervall; nutzungsbezogen; Sendungsdaten: Auswertungstyp TV; produktbezogen;