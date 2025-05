Die Vox-Musiksendung "Sing meinen Song - Das Tauschkonzert" hat sich am Dienstag im Vergleich zur Vorwoche spürbar steigern können. 800.000 Menschen sahen sich die neueste Ausgabe an, in der es diesmal um die Songs von Rapper FiNCH ging. Das waren 100.000 mehr als vor einer Woche, als das erste ESC-Halbfinale Vox das Leben schwer machte (DWDL.de berichtete). Auch der Marktanteil in der Zielgruppe erholte sich jetzt wieder, es ging von 7,3 auf 9,9 Prozent nach oben.

Die "FiNCH-Story" im Anschluss an die Musikshow sahen aber nur noch 380.000 Menschen, das ließ auch den Marktanteil auf 4,9 Prozent sinken. Weil aber auch die Vorabendformate gut performten, "First Dates" erzielte 10,6 Prozent, lag Vox am Ende des Dienstags bei einem Tagesmarktanteil in Höhe von 7,3 Prozent. Das ist mehr als das, was der Sender normalerweise holt.

Gut lief der Abend auch für RTLzwei: "Armes Deutschland" erreichte 720.000 Personen, damit waren 8,0 Prozent Marktanteil in der klassischen Zielgruppe drin. Und auch mit Wiederholungen der Dokureihe lag RTLzwei später noch weit über dem Senderschnitt, mit dem erzielten Tagesmarktanteil in Höhe von 6,7 Prozent kann man in Grünwald sehr zufrieden sein. Damit übertrumpfte man sogar Sat.1, das sich mit 6,3 Prozent begnügen musste. Hier war "Navy CIS" mit 6,9 Prozent in der Primetime noch das stärkste Format, "The Irrational" hielt sich danach nur bei knapp mehr als 4 Prozent. "Die Landarztpraxis" am Vorabend lag sogar bei nur 3,5 Prozent.

Und noch ein kurzer Blick auf Sport1, wo am Montag die neue Show-Eigenproduktion "Darts Party" ja durchaus mit hoffnungsvollen Quoten gestartet war. Auch an Tag zwei sah es trotz Verlusten gut aus. Mit 70.000 Zuschauerinnen und Zuschauern fiel die Reichweite nur unwesentlich niedriger aus als zum Auftakt, der Marktanteil beim jungen Publikum betrug 0,7 Prozent. Auch damit lief es besser als für alle Folgen "MasterChef". In der Daytime sorgten die Eigenproduktionen dagegen erneut für Kopfschmerzen: Nachdem "My Style Rocks" am Montag noch für einen Rekord gesorgt hatte, wurden am Dienstag 0,0 Prozent Marktanteil ausgewiesen. Dieses Kunststück brachte zuvor auch schon "Power of Love" zustande.

Quelle für alle Daten in diesem Artikel, sofern nicht anders vermerkt: AGF SCOPE 1.9; Marktstandard: Bewegtbild; vorläufig gewichtete Daten; Tages-MA: Auswertungstyp TV-Zeitintervall; nutzungsbezogen; Sendungsdaten: Auswertungstyp TV; produktbezogen;