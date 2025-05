Auch ohne deutsche Beteiligung ist das Finale der Europa League bei RTL am Mittwochabend ein Zuschauermagnet gewesen. Rund zweieinhalb Millionen Menschen sahen zu, in der klassischen Zielgruppe wurden mehr als 20 Prozent Marktanteil gemessen (DWDL.de berichtete). Dass den anderen Sendern trotz dieser Konkurrenz aber noch genügend Luft zum atmen blieb, stellte unter anderem Sat.1 unter Beweis. Dort punktete zur besten Sendezeit ein Live-Programm von Kaya Yanar.

1,14 Millionen Menschen sahen sich das Programm mit dem Titel "Fluch der Familie" an, 430.000 davon waren zwischen 14 und 49 Jahren alt. Der Marktanteil in der klassischen Zielgruppe lag bei 10,7 Prozent. Beim jungen Publikum war Sat.1 damit nach dem Fußball bei RTL der erfolgreichste Sender. Dass man es auf einen Tagesmarktanteil in Höhe von sehr guten 8,8 Prozent brachte, hatte Sat.1 auch einigen Ausreißern in der Daytime zu verdanken. "Klinik am Südring" erreichte mittags ganz starke 17,7 Prozent, "Notruf" später immerhin noch 11,5 Prozent.

Deutlich mehr Probleme hatte RTLzwei: Nachdem "Kampf der Realitystars" in der vergangenen Woche regelrecht eingebrochen war (DWDL.de berichtete), sah es jetzt für die zwei Folgen mit nur etwas mehr als einer halben Million Zuschauerinnen und Zuschauer nur unwesentlich besser aus. Mit den erzielten 4,5 und 3,9 Prozent Marktanteil kann man nicht zufrieden sein. Immerhin: In der ersten Woche legte das Format durch die endgültige Gewichtung der Quoten noch zu, da waren aber auch die vorläufig gewichteten Zahlen noch viel höher.

Bei ProSieben setzte man angesichts der zu erwartenden Konkurrenz durch RTL vorsichtshalber nur auf die Rankingshow "Darüber staunt die Welt - Die ultimativen Knalltüten" - und ging erwartungsgemäß unter. Nur 500.000 Personen sahen zu, der Marktanteil lag bei 4,8 Prozent. Damit landete ProSieben noch hinter Kabel Eins, wo der Film "Top Gun - Sie fürchten weder Tod noch Teufel" aus dem Jahr 1986 in Summe 810.000 Zuschauerinnen und Zuschauer verzeichnete, bei den Jüngeren reichte das zu 6,6 Prozent.

Unterstützung von Tom Cruise benötigt inzwischen auch Sport1, die "Darts Party" hat am dritten Tag massiv an Zuspruch eingebüßt, was wohl auch ein Stück weit auf die Europa League bei RTL zurückzuführen ist. Nur noch 40.000 Menschen sahen die neueste Ausgabe des Formats, der Marktanteil beim jungen Publikum betrug schlechte 0,2 Prozent. Nach den ersten beiden Tagen, an denen gute Quoten erzielt wurden, ist es der erste große Rückschlag für "Darts Party".

Quelle für alle Daten in diesem Artikel, sofern nicht anders vermerkt: AGF SCOPE 1.9; Marktstandard: Bewegtbild; vorläufig gewichtete Daten; Tages-MA: Auswertungstyp TV-Zeitintervall; nutzungsbezogen; Sendungsdaten: Auswertungstyp TV; produktbezogen;