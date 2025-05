am 23.05.2025 - 08:49 Uhr

Als nach dem 34. Spieltag der 1. und 2. Fußball-Bundesliga feststand, dass die Relegation um den Aufstieg in die 1. Liga in diesem Jahr zwischen Heidenheim und Elversberg ausgetragen werden würde, haben in Unterföhring wohl eher nicht gerade die Sektkorken geknallt. Doch das Underdog-Duell erwies sich nach der frühen Führung für Elversberg und der folgenden Aufholjagd von Heidenheim nicht nur als spannend, sondern durchaus auch mit Blick auf die Quoten als zugkräftig.

So verfolgten im Schnitt 3,3 Millionen Zuschauerinnen und Zuschauer die ersten 45 Minuten, während der zweiten Halbzeit zog die Reichweite dann nochmal deutlich auf 4,06 Millionen an. Das reichte beim Gesamtpublikum für Marktanteile von erst 13,9 und dann 18,3 Prozent. Noch ein Stück besser sah es in der jüngeren Altersgruppe aus: Bei den 14- bis 49-Jährigen holte die erste Halbzeit einen Marktanteil von 16,5 Prozent, die zweite steigerte sich auf 20,7 Prozent.

Klar, das waren nicht so viele wie vor zwei oder drei Jahren, als der HSV gegen Hertha BSC Berlin und den VfB Stuttgart um den Aufstieg kämpfte, doch die Reichweite aus dem vergangenen Jahr, als Fortuna Düsseldorf auf den VfB Bochum traf, wurde deutlich um rund 300.000 übertroffen. Sat.1 sicherte sich damit auch den Tagessieg beim jungen Publikum, beim Gesamtpublikum musste man sich zunächst noch ARD und ZDF geschlagen geben, zog am späteren Abend aber auch hier an beiden Sendern vorbei.

Eine bittere Pille ist aus Quotensicht das frühe Ausscheiden des deutschen Teams bei der Eishockey-WM. ProSieben erreichte mit der Übertragung des Viertelfinales zwischen den USA und Finnland nun am Nachmittag bzw. Vorabend nur zwischen 220.000 und 370.000 Personen. Während des zweiten Drittels reichte es zwar für recht gute 9,1 Prozent Marktanteil bei den 14- bis 49-Jährigen, allerdings sah es während des ersten Drittels mit 4,7 Prozent noch richtig schlecht aus. Das dritte Drittel kam dann sogar nur auf 3,7 Prozent Marktanteil in der klassischen Zielgruppe.

Quelle für alle Daten in diesem Artikel, sofern nicht anders vermerkt: AGF SCOPE 1.9; Marktstandard: Bewegtbild; vorläufig gewichtete Daten; Tages-MA: Auswertungstyp TV-Zeitintervall; nutzungsbezogen; Sendungsdaten: Auswertungstyp TV; produktbezogen;