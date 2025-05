Der überwiegende Teil der abrufstärksten Podcasts verzeichnete im April im Vergleich zum Vorjahr eine sinkende Zahl an validen Downloads, wie die aktuelle Podcast-MA zeigt. "Valide Downloads" bedeutet, dass mindestens eine Minute einer Podcast-Folge heruntergeladen werden muss, was "Preloads, Kleinstabrufe und technisch bedingte Downloads" ausschließen soll. Wenn in einem Podcatcher automatische Downloads aktiviert sind, dann spielt es aber gleichwohl keine Rolle, ob die Folge auch wirklich angehört wurde.

In den Top 10 verzeichnete im April jedenfalls nur "Mord auf Ex" eine größere Zahl valider Downloads als noch im März, hier ging es recht deutlich um 14,7 Prozent auf 5,84 Millionen nach oben. An Platz 3 im Ranking änderte das nichts. Es gab aber einen Wechsel an der Spitze: Lag im April noch "Was jetzt?" von der "Zeit" mit knapp sieben Millionen validen Downloads ganz vorne, so musste man nach einem Rückgang um 7,2 Prozent nun den True-Crime-Podcast "Mordlust" den Vortritt lassen, der lediglich 0,8 Prozent im Vergleich zum Vormonat einbüßte.

Downloads

04/25 Downloads

03/25 +/- Neue Folgen

(Vormonat) Mordlust 6.859.053 6.915.478 -0,8 % 5

(4) Was jetzt? 6.492.750 6.999.611 -7,2 % 59

(61) Mord Auf Ex 5.841.357 5.093.077 +14,7 % 4

(4) Apokalypse & Filterkaffee 4.500.956 4.871.642 -7,6 % 35

(38) Dick & Doof 4.346.230 4.446.023 -2,2 % 6

(5) Lanz & Precht 4.238.232 4.699.501 -9,8 % 4

(4) RONZHEIMER. 3.817.066 4.058.635 -6,0 % 28

(27) Baywatch Berlin 3.617.790 3.814.617 -5,2 % 4

(4) Die Nervigen 3.540.163 3.690.462 -4,1 % 4

(4) Verbrechen 2.793.946 3.519.420 -20,6 % 4

(5) Morning Briefing 2.775.064 3.450.371 -19,6 % 20

(21) Verbrechen von nebenan: True Crime aus der Nachbarschaft 2.582.139 2.761.490 -6,5 % 4

(5) Geschichten aus der Geschichte 2.372.052 2.725.920 -13,0 % 5

(5) Das Wissen 2.189.537 2.397.743 -8,7 % 31

(31) Alles auf Aktien 2.093.811 2.056.012 +1,8 % 24

(26) 11KM: der tagesschau-Podcast 1.945.644 1.835.110 +6,0 % 20

(21) Aktenzeichen XY… Unvergessene Verbrechen 1.933.905 2.310.687 -16,3 % 2

(2) Lage der Nation 1.861.108 1.882.520 -1,1 % 4

(4) Auf den Punkt 1.636.798 1.863.193 -12,2 % 22

(22) Alles gesagt? 1.543.333 1.286.690 +19,9 % 4

(3) Die Lage 1.521.691 1.779.159 -14,5 % 47

(52) Bratwurst und Baklava 1.372.131 983.462 +39,5 % 6

(5) ARD Crime Time – Der True Crime Podcast 1.287.270 1.277.533 +0,8 % 2

(3) kurz informiert by heise online 1.230.960 1.279.309 -3,8 % 40

(42) Copa TS 1.228.043 1.150.527 +6,7 % 4

Starke Schwankungen von Monat zu Monat hängen sind allerdings auch dadurch bedingt, dass die Zahl der veröffentlichten Episoden variiert - und beim offiziellen Ranking einfach alle Downloads aller Episoden aufsummiert werden. Der Vergleich zwischen "Mordlust" und "Was jetzt?" hinkt dabei auch deshalb, weil "Mordlust" nur fünf neue Episoden veröffentlichte, von "Was jetzt?" wurden hingegen 59 Ausgaben veröffentlicht.

Seit einiger Zeit gibt es allerdings auch die Möglichkeit, die Anzahl der validen Downloads, die auf aktuell im jeweiligen Monat veröffentlichte Folgen entfiel, ausgeben zu lassen. Dadurch ergibt sich ein anderer Einblick, welche Podcasts eine besonders große Zahl an unterschiedlichen Hörerinnen und Hörern haben - auch wenn es auch hier natürlich Verzerrungen je nach Veröffentlichungszeitpunkt gibt. Zudem schwankt der Anteil der Downloads, die auf aktuelle Folgen entfallen, je nach Art des Podcasts stark - bei aktuellen News-Podcasts liegt er sehr hoch, im True Crime-Bereich finden hingegen z.B. auch alte Folgen noch viele Hörerinnen und Hörer.

Als Ergänzung zum offiziellen Ranking veröffentlichen wir an dieser Stelle daher nun auch, welche Podcasts die meisten Downloads pro aktueller Episode erreichten - und da tauchen "Lanz & Precht" ganz an der Spitze auf. Jede aktuelle Folge ihres Podcasts wurde demnach 755.438 Mal heruntergeladen, 71,3 Prozent der Nutzung entfielen hier auf aktuelle Folgen. Bei über einer halben Million liegen laut AG.MA-Messung zudem noch "Mordlust", "Mord auf Ex" und "Baywatch Berlin". Mit "Lage der Nation" schafft es obendrein der Polit-Podcast von Philip Banse und Ulf Buermeyer in die Top 5.

Downloads

pro aktueller Episode

04/25 Downloads

insgesamt

04/25 DL-Anteil

aktueller Episoden Lanz & Precht 755.438 4.238.232 71,3% Mordlust 671.751 6.859.053 49,0% Mord Auf Ex 579.739 5.841.357 39,7% Baywatch Berlin 523.529 3.617.790 57,9% Lage der Nation 385.355 1.861.108 82,8% Verbrechen 351.338 2.793.946 50,3% Aktenzeichen XY… Unvergessene Verbrechen 331.780 1.933.905 34,3% Die Nervigen 316.974 3.540.163 35,8% Dick & Doof 276.515 4.346.230 38,2% ARD Crime Time – Der True Crime Podcast 243.082 1.287.270 37,8% Plot House 237.016 866.833 54,7% Copa TS 209.754 1.228.043 68,3% Alles gesagt? 199.221 1.543.333 51,6% Verbrechen von nebenan: True Crime aus der Nachbarschaft 197.786 2.582.139 30,6% Geschichten aus der Geschichte 184.927 2.372.052 39,0% Das Politikteil 160.712 999.275 80,4% Talk ohne Gast 154.580 1.034.458 59,8% OK, America? 145.959 816.135 89,4% True Love 137.731 529.795 52,0% RONZHEIMER. 127.721 3.817.066 93,7% Apokalypse & Filterkaffee 119.359 4.500.956 92,8% Morning Briefing 109.662 2.775.064 79,0% Acht Milliarden 104.513 890.980 82,1% Mit den Waffeln einer Frau 102.458 1.067.089 48,0% Was jetzt? 102.017 6.492.750 92,7%

Noch ein Hinweis: Die Podcast-MA misst die Nutzung generell unabhängig von der Plattform, über die ein Podcast genutzt wird - allerdings muss der Publisher die Messung natürlich beauftragen und bezahlen. Einige der meistgehörten Podcasts des Landes tauchen daher in den Rankings nicht auf.