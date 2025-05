Auch in der Woche zwischen dem 12. und 18. Mai waren es Satire-Sendungen, die aufgrund von zeitversetzter Nutzung auf klassischem Weg (also etwa durch Festplattenrekorder) nachträglich am stärksten zulegen konnten. Neben der "heute-show" (+840.000) und dem "ZDF Magazin Royale" (+490.000) schaffte es auch "Nuhr im Ersten" aufs Treppchen. Die ARD-Sendung konnte ihre Reichweite nachträglich um 400.000 auf 2,18 Millionen Zuschauerinnen und Zuschauer ausbauen.

Während bei den ZDF-Sendungen überwiegend Jüngere dazu kamen, waren es bei "Nuhr im Ersten" überwiegend Personen jenseits des 50. Geburtstages. Während die Marktanteile von "heute-show" und "ZDF Magazin Royale" in der Altersgruppe 14-49 um 7,9 Prozent nach oben schossen, ging's bei "Nuhr im Ersten" gemächlicher um 1,3 Prozentpunkte nach oben.

Einen Nachschlag gab's auch für den Eurovision Song Contest - wobei hier neben der zeitversetzten wohl auch die Livestream-Nutzung eine gewichtige Rolle gespielt haben dürfte. Event-Livestreams in der Mediathek werden hier zwar nicht berücksichtigt - er taucht stattdessen in den Streaming-Daten auf - wohl aber der 24/7-Livestream. Letztlich zog die Reichweite jedenfalls noch um 320.000 auf 8,87 Millionen an im Ersten an. Die Übertragung bei One legte noch um rund 30.000 auf 0,61 Millionen zu.

Größte Zugewinne* bei Gesamtreichweite

ab 3 14-49 Sendung Datum RW MA RW MA heute-show 16.05.

22:28 4,47

(+0,84) 23,1%

(+2,6%p.) 1,30

(+0,50) 30,3%

(+7,9%p.) ZDF Magazin Royale 16.05.

23:03 2,13

(+0,49) 13,8%

(+2,3%p.) 0,87

(+0,36) 25,3%

(+7,9%p.) Nuhr im Ersten 15.05.

22:51 2,18

(+0,40) 16,0%

(+2,1%p.) 0,27

(+0,06) 8,5%

(+1,3%p.) Nord Nord Mord - Sievers und der tiefe Schlaf 12.05.

20:14 8,96

(+0,32) 36,9%

(-0,2%p.) 0,56

(+0,04) 12,8%

(+0,4%p.) ESC - Das Finale aus Basel 17.05.

21:00 8,87

(+0,32) 43,9%

(+0,1%p.) 3,67

(+0,15) 59,8%

(-0,2%p.) Wilsberg - Mit allen Wassern gewaschen 17.05.

20:15 6,22

(+0,28) 25,3%

(+0,3%p.) 0,38

(+0,04) 6,8%

(+0,6%p.) Let's dance 16.05.

20:15 3,50

(+0,26) 17,1%

(+0,5%p.) 0,81

(+0,10) 19,5%

(+0,6%p.) Dr. Nice 18.05.

20:15 4,30

(+0,20) 16,7%

(+0,4%p.) 0,43

(+0,02) 8,3%

(+0,1%p.) Germany's Next Topmodel - by Heidi Klum 15.05.

20:14 1,32

(+0,19) 6,4%

(+0,8%p.) 0,71

(+0,12) 15,6%

(+1,9%p.) In aller Freundschaft - Die jungen Ärzte 15.05.

18:48 1,91

(+0,19) 11,7%

(+0,8%p.) 0,24

(+0,08) 9,6%

(+2,8%p.)

*Vergleich vorläufig vs. endgültig gewichtete Quoten; Zeitraum: 12.05.-18.05.; Reichweiten-Angaben in Mio.; Sendungen zwischen 18:00 und 23:30 Uhr; Quelle: AGF/Berechnungen DWDL.de

Bei den Privaten war es einmal mehr "Let's Dance", das den höchsten nachträglichen Reichweiten-Zuwachs verzeichnete: Die Zahl der Zuschauerinnen und Zuschauer erhöhte sich hier noch um 260.000 auf 3,5 Millionen. Den größten Aufschlag einer Primetime-Sendung hinsichtlich des Zielgruppen-Marktanteils erfuhr wieder "Germany's Next Topmodel", das sich um 1,9 Prozentpunkte auf 15,6 Prozent steigern konnte. Zulegen konnten auch "Die Verräter" (+1,1 auf 12,6 Prozent Marktanteil in der klassischen Zielgruppe) und "Kitchen Impossible" (+1,0 auf 11,6 Prozent).

Freuen kann man sich bei ProSieben aber auch darüber, dass das vor allem mit Blick auf Joyn produzierte "Most Wanted" sich auch bei der klassischen TV-Auswertung recht gut schlagen konnte. Nachträglich erhöhte sich der Marktanteil in der klassischen Zielgruppe noch um 1,8 Prozentpunkte auf nun glatte 10,0 Prozent Marktanteil. Die Gesamt-Reichweite zog um etwa 100.000 auf 0,43 Millionen an. Die vorausgehende Show "Joko & Klaas gegen ProSieben" konnte sich um 0,9 Prozentpunkte auf 14,1 Prozent Marktanteil steigern.

Größte Zugewinne* bei Marktanteil (14-49)

ab 3 14-49 Sendung Datum RW MA RW MA heute-show 16.05.

22:28 4,47

(+0,84) 23,1%

(+2,6%p.) 1,30

(+0,50) 30,3%

(+7,9%p.) ZDF Magazin Royale 16.05.

23:03 2,13

(+0,49) 13,8%

(+2,3%p.) 0,87

(+0,36) 25,3%

(+7,9%p.) In aller Freundschaft - Die jungen Ärzte 15.05.

18:48 1,91

(+0,19) 11,7%

(+0,8%p.) 0,24

(+0,08) 9,6%

(+2,8%p.) Spiegel TV 12.05.

23:25 0,60

(+0,09) 6,9%

(+0,8%p.) 0,24

(+0,06) 12,4%

(+2,6%p.) ZDF Magazin Royale 15.05.

22:57 0,19

(+0,08) 1,3%

(+0,5%p.) 0,14

(+0,08) 4,2%

(+2,4%p.) Joko & Klaas gegen ProSieben Wdh 13.05.

23:26 0,10

(+0,03) 1,8%

(+0,4%p.) 0,05

(+0,03) 4,8%

(+2,2%p.) Germany's Next Topmodel - by Heidi Klum 15.05.

20:14 1,32

(+0,19) 6,4%

(+0,8%p.) 0,71

(+0,12) 15,6%

(+1,9%p.) Most Wanted 14.05.

22:40 0,43

(+0,10) 3,8%

(+0,7%p.) 0,24

(+0,06) 10,0%

(+1,8%p.) Alles was zählt 14.05.

19:06 1,37

(+0,10) 8,7%

(+0,4%p.) 0,28

(+0,04) 12,7%

(+1,5%p.) Die Landarztpraxis 12.05.

19:00 0,79

(+0,11) 4,8%

(+0,5%p.) 0,16

(+0,04) 6,6%

(+1,4%p.)

*Vergleich vorläufig vs. endgültig gewichtete Quoten; Zeitraum: 12.05.-18.05.; Reichweiten-Angaben in Mio.; Sendungen zwischen 18:00 und 23:30 Uhr; Quelle: AGF/Berechnungen DWDL.de

Endgültig gewichtete Quoten? Was ist das?

Die TV-Branche blickt jeden Morgen auf die Quoten des Vortages. Es handelt sich hier aber um "vorläufig gewichtete Daten". Sieben Tage später werden diese durch endgültig gewichtete Werte ersetzt, die eigentlich maßgeblich sind, die aber kaum noch wahrgenommen werden. In diese Zahlen fließt zum Einen ein Teil der zeitversetzten Nutzung (3 Tage nach TV-Ausstrahlung) ein. Zum Anderen stehen sie auf einer etwas breiteren Basis, weil bis dahin Nutzungsdaten aus weiteren TV-Haushalten bei der GfK eingegangen sind, die die Hochrechnung genauer machen. Seit der Umstellung auf den "Marktstandard Bewegtbild" zum 1. Januar 2024 wird überdies auch die Nutzung von Livestreams in den Mediatheken mit eingerechnet - was sich vor allem bei Sport-Übertragungen bemerkbar machen dürfte. Weiterhin nicht enthalten sind hingegen die zeitversetzten Mediatheken-Abrufe. Durch die Hereinnahme der Livestream-Zahlen werden diese endgültig gewichteten Werte nun immer erst acht statt wie bislang vier Tage nach der Ausstrahlung veröffentlicht. Wir blicken daher nun immer Montags auf die größten Änderungen, die sich dadurch in der vorletzten Woche ergeben haben.

Quelle für alle Daten in diesem Artikel, sofern nicht anders vermerkt: AGF SCOPE 1.9; Marktstandard: Bewegtbild; vorläufig gewichtete Daten; Tages-MA: Auswertungstyp TV-Zeitintervall; nutzungsbezogen; Sendungsdaten: Auswertungstyp TV; produktbezogen;