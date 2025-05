am 27.05.2025 - 08:49 Uhr

Auf dem Papier las sich die Partie zwischen Heidenheim und Elversberg nicht gerade wie ein quotenträchtiges Aufeinandertreffen a la Bayern München gegen Borussia Dortmund. Doch neben dem Pokal schreibt offenbar auch die Bundesliga-Relegation ihre eigenen Gesetze. Schon das Hinspiel vor einigen Tagen verhalf Sat.1 zu richtig guten Quoten (DWDL.de berichtete). Und weil das Rückspiel jetzt auch noch sehr lange sehr spannend war, stiegen die Reichweiten erneut sehr stark an.

Die erste Halbzeit des Relegationsrückspiels verfolgten 3,99 Millionen Menschen, die zweiten 45 Minuten sahen 4,80 Millionen. Und weil Heidenheim das entscheidende Tor wenige Sekunden vor Schluss erzielte, ist wohl davon auszugehen, dass die meisten Zuschauerinnen und Zuschauer ganz am Ende mit dabei gewesen sind. Schon beim Gesamtpublikum erreichte Sat.1 richtig starke 15,8 und 21,7 Prozent Marktanteil.

Noch ein Stück besser lief es beim jungen Publikum: In der klassischen Zielgruppe der 14- bis 49-Jährigen kam Sat.1 mit der Übertragung auf 19,2 und 25,8 Prozent Marktanteil. Sowohl insgesamt als auch beim jungen Publikum war die Übertragung damit die meistgesehene nach 20:15 Uhr. Insgesamt kam nur die "Tagesschau" um 20 Uhr im Ersten auf etwas mehr Zuschauerinnen und Zuschauer.

Die Quoten des Hinspiels hat Sat.1 damit deutlich übertroffen, damals sahen während der zweiten Halbzeit durchschnittlich 4,06 Millionen Menschen zu - auch das war schon ein richtig großer Erfolg für den Sender. Und erneut lagen Heidenheim und Elversberg auch über den Werten, die Düsseldorf und Bochum im vergangenen Jahr aufgestellt hatten. Dort kam die zweite Halbzeit des Rückspiels auf 4,41 Millionen Zuschauerinnen und Zuschauer. Dafür knackten die Mannschaften im vergangenen Jahr in der Zielgruppe die 30-Prozent-Marke, das Spiel ging aber auch bis ins Elfmeterschießen. Das blieb Sat.1 diesmal verwehrt.

Während die Partie Sat.1 einen hervorragenden Tagesmarktanteil in Höhe von 11,9 Prozent in der Zielgruppe bescherte und den Sender so zum erfolgreichsten des Tages machte, kam die eigentliche Übertragung übrigens noch auf einige Zuschauerinnen und Zuschauer mehr. Das Relegationsrückspiel ist nämlich auch bei Sky zu sehen gewesen. Dort sahen zusätzlich noch einmal 470.000 Personen zu, das entsprach 4,4 Prozent Marktanteil beim jungen Publikum - für den Pay-TV-Sender ist das ein schöner Erfolg.

