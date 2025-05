2,8 Prozent. So hoch war der Tagesmarktanteil von Kabel Eins am Montag. Damit lief es für den Sender deutlich schlechter als sonst - und dann musste man sich auch noch sehr klar hinter RTLup (3,9 Prozent) und Sat.1 Gold (3,3 Prozent) einsortieren. Der Grund für das Quotendebakel ist schnell gefunden: Kabel Eins ist am Montag quasi immer und überall schwach unterwegs gewesen. Mit dem Film "Minority Report" unterhielt man zur besten Sendezeit nur 420.000 Menschen, der Marktanteil lag bei 3,6 Prozent.

Aber auch die Daytime war von schlechten Quoten durchzogen: Die Eigenproduktionen am Vorabend erreichten in der Spitze 3,6 Prozent Marktanteil, die US-Serien zwischen Vor- und Nachmittag schafften teilweise nicht einmal mehr als 1 Prozent. Besser präsentierte sich da RTLzwei, das auf einen Tagesmarktanteil in Höhe von 5,0 Prozent kam. "Davina & Shania - We Love Monaco" kam mit zwei Folgen ab 20:15 Uhr auf 3,2 und 5,6 Prozent, am frühen Nachmittag performten alte Ausgaben von "Hartz und herzlich" sogar im zweistelligen Bereich.

Und so landete Kabel Eins zum Wochenstart nicht nur hinter RTLzwei, sondern auch hinter den zwei genannten Spartensendern. Sat.1 Gold setzte ab 20:15 Uhr auf etliche Ausgaben von "Dr. G - Beruf: Gerichtsmedizinerin" - und konnte sich damit fast kontinuierlich steigern. Von zunächst 2,2 auf bis zu 8,5 Prozent stieg der Marktanteil. Am Vorabend lag "K 11" bei teils mehr als 3 Prozent.

Bei RTLup lag zunächst "Dr. Stefan Frank" auf einem soliden Niveau, danach stiegen die Quoten aber dank "Hinter Gittern" deutlich an, es ging bis auf 6,6 Prozent hinauf. Am Vorabend und Nachmittag bescherten Gerichts- und Blaulicht-Formate dem Sender richtig gute Quoten, "Das Familiengericht" lag ab 14:15 Uhr bei mehr als 10 Prozent Marktanteil in der klassischen Zielgruppe.

Doch nicht überall in der Sparte lief es so gut, Sport1 hatte große Probleme. Die selbst entwickelte Show "Darts Party" unterhielt zum Start in die Woche nur noch 20.000 Menschen, weniger waren es seit dem Start überhaupt noch nie. Besonders bitter: In der Zielgruppe der 14- bis 49-Jährigen weist die AGF erstmals offiziell 0,0 Prozent Marktanteil aus. Nun könnten einige Sportfans am Montag anstatt der Darts-Gaudi wohl eher die Relegation in Sat.1 gesehen haben, doch schon in der vergangenen Woche zeigte der Trend von "Darts Party" deutlich nach unten.

Quelle für alle Daten in diesem Artikel, sofern nicht anders vermerkt: AGF SCOPE 1.9; Marktstandard: Bewegtbild; vorläufig gewichtete Daten; Tages-MA: Auswertungstyp TV-Zeitintervall; nutzungsbezogen; Sendungsdaten: Auswertungstyp TV; produktbezogen;