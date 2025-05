Während Sat.1 mit der Zeitliga-Konferenz einen starken Dienstag erlebte, aber eigentlich erst am späteren Abend aufdrehte, taten sich die anderen großen Privatsender überwiegend schwer. Am besten kam von ihnen zunächst noch ProSieben in den Abend, wo "TV Total" zwar erstmals seit über einem Monat wieder die Zweistelligkeit verpasste, mit 9,9 Prozent Marktanteil bei den 14- bis 49-Jährigen aber im grünen Bereich lag. 900.000 Zuschauerinnen und Zuschauer sahen hier insgesamt zu.

Danach ging's aber rasant bergab. Nachdem "Experte für alles - Das Verbrauchermagazin" schon bei der letzten Ausgabe vor zwei Wochen deutlich abgerutscht war, ging's nun noch eineinhalb Prozentpunkte weiter auf nur noch 5,4 Prozent Marktanteil bei den 14- bis 49-Jährigen runter. Die Gesamt-Reichweite lag bei nur 390.000. Noch deutlich schlechter lief danach "Bratwurst & Baklava - Die Show", die sogar nur 3,2 Prozent Marktanteil in der klassischen Zielgruppe erzielte. Insgesamt schauten hier nur 220.000 Personen zu.

Ernüchternd war auch das Abschneiden der "Verräter" bei RTL: Mit 7,8 Prozent Marktanteil bei den 14- bis 49-Jährigen fiel das Format auf ein neues Staffel-Tief, in der erweiterten Zielgruppe 14-59 sah es mit 7,0 Prozent Marktanteil ebenfalls mau aus. Insgesamt schauten diesmal 1,31 Millionen zu, das waren 180.000 weniger als noch in der vergangenen Woche. "RTL direkt" erzielte am Tag, an dem das Aus für die Sendung bekannt wurde, dann sogar nur 4,2 Prozent Marktanteil bei den 14- bis 49-Jährigen bei einer Gesamt-Reichweite von 0,75 Millionen.

"Sing meinen Song - Das Tauschkonzert" tat sich ebenfalls deutlich schwerer als zuletzt: 6,8 Prozent Marktanteil waren es bei den 14- bis 49-Jährigen, ein Rückgang um über drei Prozentpunkte im Vergleich zur Vorwoche. Der Rückgang entfiel dabei allerdings vor allem auf die Jüngeren, die Gesamt-Reichweite blieb mit 0,77 Millionen fast stabil. Der Marktanteil in der erweiterten Zielgruppe 14-59 belief sich auf 5,9 Prozent. Ganz miserabel lief es im Anschluss für "Die ClockClock-Story" mit nur 2,2 Prozent Marktanteil bei den 14- bis 49-Jährigen. Nur 290.000 Personen sahen hier weiter zu.

Bei RTLzwei hat man hingegen gut lachen: "Armes Deutschland" lief zwar ebenfalls nicht so gut wie in der Vorwoche, lag mit 6,7 Prozent Marktanteil in der Zielgruppe aber voll im grünen Bereich, zudem konnte eine alte Folge ab 22:15 Uhr sogar noch auf hervorragende 9,3 Prozent zulegen. Schon tagsüber erreichte RTLzwei zwischenzeitlich zweistellige Marktanteile beim jungen Publikum. Letztlich erzielte der Sender dadurch einen Tagesmarktanteil von 7,2 Prozent bei den 14- bis 49-Jährigen - 0,7 Prozentpunkte mehr als ProSieben, 1,7 Prozentpunkte mehr als Vox.

