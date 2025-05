am 29.05.2025 - 09:25 Uhr

Seit einigen Wochen stellt Alexander Bommes nun schon wieder die Fragen und kann mit Blick der Quoten nahtlos an frühere Staffeln von "Gefragt - gejagt" anknüpfen. Am Mittwoch stellte die Quizshow im Ersten sogar einen neuen Staffel-Bestwert beim jungen Publikum auf und machte den Sender mit eiem starken Marktanteil von 14,6 Prozent in der Altersgruppe der 14- bis 49-Jährigen zum Marktführer um 18:00 Uhr.

Insgesamt schalteten 2,32 Millionen Zuschauerinnen und Zuschauer ein, um "Gefragt - gejagt" zu sehen, sodass der Marktanteil hier sogar bei 17,5 Prozent lag. An der ZDF-Serie "SOKO Wismar" kam die Show zumindest beim Gesamtpublikum aber nicht vorbei: Mit einer Wiederholung des Krimis erreichte der Sender im Schnitt sogar 2,92 Millionen Menschen, die einem Marktanteil von 20,9 Prozent entsprachen. Damit erreichte das ZDF mit der Serie sogar mehr Menschen als danach mit den "heute"-Nachrichten.

Sehr schwer taten sich dagegen im weiteren Verlauf "Die Immo-Helden", die somit auch in der dritten Woche nicht überzeugten. Durchschnittlich nur 1,47 Millionen Zuschauerinnen und Zuschauer sahen die Dokusoap im ZDF, die damit nur einen Marktanteil von 7,9 Prozent verzeichnete. Das waren ebenso neue Tiefstwerte wie bei den 14- bis 49-Jährigen, wo das neue Format diesmal nicht über überschaubare 4,4 Prozent hinauskam.

Am Abend drehte aber schließlich "Aktenzeichen XY" auf, das sich sowohl beim Gesamtpublikum als auch bei den Jüngeren an die Spitze setzte. 3,64 Millionen Menschen sahen das Special "Vorsicht, Betrug". Der ARD-Film "Die Auferstehung" war trotz Wiederholung der größte Verfolger und kam mit 3,39 Millionen Zuschauerinnen und Zuschauer auf sehr gute 15,8 Prozent Marktanteil. Gefragt war aber auch ZDFneo - dank zweier Krimis: Dort erreichte "Wilsberg" zunächst 1,34 Millionen Personen, ehe "Friesland" sogar von 1,67 Millionen gesehen wurde.

