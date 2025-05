Nicht nur aus sportlicher Sicht war das, was die DFB-Frauen am Freitagabend mit dem 4:0-Sieg gegen die Niederlande abgeliefert haben, überzeugend, auch die Quoten können sich sehen lassen. So viele wie bei Länderspielen der Männer sahen zwar bei Weitem nicht zu, trotzdem kam die Übertragung der Partie im ZDF mit 3,42 Millionen Zuschauerinnen und Zuschauern auf einen starken Marktanteil von 17,5 Prozent und ließ die Konkurrenz damit hinter sich. In der jüngeren Altersgruppe der 14- bis 49-Jährigen lag der Marktanteil bei 12,7 Prozent.

Auch am späteren Abend gab's fürs ZDF nichts zu meckern: Die "heute-show" lief vor 3,33 Millionen Zuschauerinnen und Zuschauern, was 19,2 Prozent Marktanteil beim Gesamtpublikum entsprach. Bei den 14- bis 49-Jährigen sah es mit 18,4 Prozent Marktanteil ähnlich gut aus. Das "ZDF Magazin Royale" punktete danach vor allem bei den Jüngeren mit 15,1 Prozent Marktanteil, insgesamt reichte es mit 1,39 Millionen Zuschauerinnen und Zuschauern noch für einen Marktanteil von 10,2 Prozent. "Aspekte" musste sich danach sowohl insgesamt als auch bei den Jüngeren allerdings mit rund fünfeinhalb Prozent Marktanteil zufrieden geben.

Die ARD war am Freitagabend unterdessen zwar wieder auf Sparflamme unterwegs, darf sich aber um so mehr darüber freuen, dass auch die Wiederholung des Films "Käthe und ich - Der kleine Ritter" gute 15,3 Prozent Marktanteil einfahren konnte. 2,96 Millionen Zuschauerinnen und Zuschauer zählte der Primetime-Film insgesamt. Nach den "Tagesthemen", die von 2,57 Millionen Personen verfolgt wurden, lockte eine "Tatort"-Wiederholung am späteren Abend dann noch 1,7 Millionen Leute vor den Fernseher, was soliden 10,9 Prozent Marktanteil entsprach.

Quelle für alle Daten in diesem Artikel, sofern nicht anders vermerkt: AGF SCOPE 1.9; Marktstandard: Bewegtbild; vorläufig gewichtete Daten; Tages-MA: Auswertungstyp TV-Zeitintervall; nutzungsbezogen; Sendungsdaten: Auswertungstyp TV; produktbezogen;