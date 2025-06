am 02.06.2025 - 09:21 Uhr

Im Mai hatte die ARD gleich drei Mal auf einen im Vergleich zum "Tatort" in der Regel etwas quotenschwächeren "Polizeiruf" gesetzt und kann sich somit nun heute über die höchste Sonntags-Reichweite seit dem 27. April freuen: 8,14 Millionen Krimi-Fans schalteten nämlich die diesmal vom ORF zugelieferte Folge "Wir sind nicht zu fassen" ein. Das war in etwa jeder Dritte, der am Sonntagabend lineares Fernsehen eingeschaltet hatte, der Marktanteil lag bei 32,8 Prozent.

Natürlich sicherte sich der "Tatort" damit den haushohen Tagessieg beim Gesamtpublikum. Auch bei den 14- bis 59-Jährigen lag der "Tatort" mit einem Marktanteil von 28,6 Prozent mit riesigem Vorsprung vorn, in der klassischen Zielgruppe 14-49 hatte zwar die "Tagesschau" eine noch etwas höhere Reichweite, die Primetime dominierte der "Tatort" mti 23,7 Prozent Marktanteil aber auch hier. One griff direkt im Anschluss mit der Wiederholung ab 21:45 Uhr dann übrigens auch nochmal fast eine halbe Million Zuschauerinnen und Zuschauer ab, das bescherte dem kleinen Sender nochmal 2,7 Prozent Marktanteil beim Gesamtpublikum und 2,5 Prozent in den beiden Zielgruppen.

Das Publikum mit einem weiteren Krimi auch ab 21:45 Uhr dranzuhalten, gelang dann mittelprächtig: 2,52 Millionen sahen sich im Anschluss "Brokenwood - Mord in Neuseeland: Im falschen Licht" an, der Marktanteil wurde auf 14,6 Prozent beim Gesamtpublikum mehr als halbiert, bei den 14- bis 49-Jährigen reichte es nur noch für maue 5,4 Prozent. In der erweiterten Zielgruppe 14-59 waren immerhin 7,5 Prozent Marktanteil drin.

Die Rolle des stärksten "Tatort"-Verfolgers fiel beim Gesamtpublikum unterdessen wieder dem ZDF zu. Ein alter Inga-Lindström-Streifen lockte dort 3,26 Millionen Personen vor den Fernseher, was soliden 13,1 Prozent Marktanteil entsprach. Bei den Jüngeren spielte der Film mit Marktanteilen von 5,1 Prozent (14-49) bzw. 6,0 Prozent (14-59) keine größere Rolle. Das ZDF griff dafür um 21:45 Uhr mit dem "heute-journal" viele "Tatort"-Zuschauerinnen und Zuschauer ab: Die Reichweite schoss hier deutlich auf 4,4 Millionen nach oben. 20,9 Prozent betrug der Marktanteil insgesamt, 10,6 Prozent waren es bei den 14- bis 49-Jährigen, 13,5 Prozent in der erweiterten Zielgruppe 14-59.

Quelle für alle Daten in diesem Artikel, sofern nicht anders vermerkt: AGF SCOPE 1.9; Marktstandard: Bewegtbild; vorläufig gewichtete Daten; Tages-MA: Auswertungstyp TV-Zeitintervall; nutzungsbezogen; Sendungsdaten: Auswertungstyp TV; produktbezogen;